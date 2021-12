Los hoteleros alertan de "decenas de miles" de cancelaciones por las restricciones al Reino Unido

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha emitido esta mañana un duro comunicado en el que acusa al Ejecutivo español y a Bruselas de provocar "decenas de miles" de cancelaciones como consecuencia de los requisitos de entrada impuestos a los niños entre 12 y 16 años. En concreto, los turistas británicos comprendidos entre esas edades tendrán que estar vacunados con pauta completa frente a los requisitos establecidos a los países del área Schengen, que se limitan a una prueba de antígenos. "Hay que entender que la vacunación de niños ha empezado hace escasamente unas semanas, por lo que no da tiempo a que se puedan poner dos vacunas. En ese período hay muchos destinos vacacionales, como Canarias o la Costa Mediterránea, que tenían gran demanda para turismo de familia en estas fechas invernales y que ahora tendrán que cancelar en conjunto por no permitir que alguno de los miembros de la familia pueda viajar a pesar de presentar test negativos", recalca el comunicado.

Por ese motivo solicitan la anulación del requisito de la doble pauta para Reino Unido y sustituirla por una prueba de antígenos. Desde la patronal resaltan que restringir la entrada de niños del Reino Unido supone que muchas familias dejen de viajar a nuestro país. El número de reservas, según sus cuentas, ha caído un 60% en la última semana y que uno de los grandes turoperadores británicos ha perdido 60.000 reservas. "Nos estamos haciendo el harakiri. La restricción supone un duro golpe para la temporada de invierno en España. No entendemos estas medidas incoherentes que perjudican a un sector que ha tenido una actitud ejemplar y de cooperación constante durante toda la pandemia. Hemos sido los primeros que hemos aceptado el control y la exigencia de los pasaportes Covid en nuestros establecimientos, hemos cerrados nuestros alojamientos, hemos sido hoteles refugio, hemos colaborado con los servicios sanitarios, por lo que no entendemos por qué no se establecen los mismos protocolos para todas las familias que deseen viajar a nuestro país", señala Jorge Marichal, presidente de Cehat. En su opinión lo que no se puede hacer "es arruinar al sector alojativo en estas fechas tan determinantes para la industria y tan dependientes del turismo británico. Estas medidas atentan contra el sentido común.

La patronal critica la imposición de la medida, ya que supone un doble rasero frente a otros países del área Schengen, a cuyos turistas solo se pide un test negativo de antígenos y no una pauta completa de vacunación como a Reino Unido, cuando las tasas de incidencia y de hospitalización son mayores en los primeros, como en el caso de Alemania, Austria, Holanda o Bélgica.