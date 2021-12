La Comisión Europea cambia las reglas de juego en el mercado gasista

El Ejecutivo comunitario dará a conocer este lunes el segundo paquete de medidas del denominado Fit for 55, una nueva batería de propuestas encaminada a descarbonizar la economía europea y combatir el cambio climático. Un objetivo que afecta a todos los sectores y que pasa, entre otras acciones, por la reforma del mercado del gas, cuya legislación está vigente desde 2003.

Fuentes de la Comisión Europea, cercanas a la comisaria de Energía Kadri Simson, anticipaban ya (la semana pasada) algunas de las pautas claves “que más que sobrerregular, buscan dar certidumbre al inversor”. Entre estas, la separación firme de producción y distribución de la comercialización, hasta el punto de obligar a crear una nueva empresa para diferenciar, sobre todo cuando se trate del hidrógeno, que tendrá una regulación casi idéntica a la del gas natural.

Otra de las iniciativas consistirá en facilitar la integración en tuberías del hidrógeno verde y el biometano, para lo que recurrirán a tarifas especiales y descuentos, “puesto que los gases renovables suponen menores costes que el gas natural”, precisaban. Algo que se complementaría con unas infraestructuras mejor coordinadas, que permitan cruces y enlaces entre los distintos tipos de energía según convenga en cada momento.

Además, quieren trasponer los artículos de 2018 que protegen al consumidor de electricidad para que el gas natural ofrezca compromisos similares; y del mismo modo, en el caso del hidrógeno,” donde también se hará un corta y pega de todo lo esencial”. En cuanto al reglamento de seguridad en el suministro de gas, como novedad, se van a incluir medidas anticiberataques y la solidaridad entre Estados miembros se verá reforzada en caso de emergencia por falta de abastecimiento, especialmente con respecto a los colectivos más vulnerables. En la misma línea se quiere favorecer el almacenamiento del gas.

Metano

En paralelo, la Comisión no ha querido perder tiempo con los compromisos adquiridos en la COP26 para reducir las emisiones de metano: un método para identificar sus fugas y repararlas; teniendo en cuenta que se le considera causante de una tercera parte de los efectos del cambio climático, aunque tal y como destacan las mismas fuentes, más fuera de Europa que dentro del continente.

Una aportación más para estrechar el cerco al metano, que también sale a la luz este martes, es la creación de un registro de transparencia sobre el origen de los combustibles fósiles. Las comercializadoras deberán detallar dónde y cómo se producen para que el consumidor pueda decidir bien su opción de compra, como quien ahora mira las etiquetas y lee la letra pequeña de cualquier otro producto. No obstante, de momento no será un sistema de etiquetado al uso, aunque tampoco lo descartan en un futuro, dado que es una iniciativa “totalmente pionera, que pretende animar a otros países. Lo importante es crear el cascarón, y ya con la estructura hecha luego escalarlo”. Asimismo, se abordará la compra centralizada de gas –una de las peticiones hechas por el Gobierno español para atajar el alza de precios de la electricidad–, pero no parece contemplarse una reforma estructural del sistema de fijación de estos. No obstante, la fuente europea consultada asegura que aún no se ha evaluado todo lo expuesto por la ministra Teresa Ribera en la carta que les remitió sobre este problema con la luz.

A la vez, señala los riesgos de modificar el sistema eléctrico mayorista cuando ha demostrado funcionar bien. “Quizás hay confusión entre precios minoristas y mayoristas, y en este segundo caso, lo mejor es que se fijen libremente, reflejando, por supuesto, los costes reales. Pero está demostrado que el sistema de precios actual es bueno para las energías renovables y no se debe olvidar el potencial de España, que puede llegar a ser la central eléctrica de Europa”, destaca.

La eficiencia energética de los edificios también acaparará protagonismo en este conjunto de reformas que la Comisión está ultimando y el martes dará a conocer.