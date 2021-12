Naturgy agota todo su potencial tras la opa

Gas. Con respecto a la escalada del precio del gas, Barclays contempla “un efecto positivo, pero mínimo, en los beneficios de Naturgy”. “Seguimos siendo cautelosos para 2022 por dos motivos; vemos un alza limitada en los niveles de los precios debido a que los contratos son a largo plazo, y porque las renegociaciones de adquisiciones de gas en el primer trimestre con Argelia podrían traducirse en un mayor coste, lo que ejercería presión sobre los márgenes”. Barclays describe que “aparte de la alta exposición de Naturgy a actividades reguladas, las liberalizadas siguen una estricta política de cobertura a largo plazo, que mitiga la volatilidad futura de las ganancias”.

‘Pay out’. El pasado verano la compañía presentó un nuevo plan estratégico hasta 2025, situando el pay out en el 85%. Abonará 1,2 euros brutos cada ejercicio repartidos en tres pagos. No obstante, Naturgy no descarta una revisión de su política de dividendos en 2023, en función de la ejecución del plan, ni restablecer un programa de recompra de acciones. La compañía ha movido 267 millones de acciones en 2021 frente a los 400 millones de 2020.