¡Adiós retrovisores! ¡Hola cámaras! Los camiones mejoran su vista para ser más seguros

No todos son iguales

Javier Paz, subdirector de formación del Insia, el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil de la ETS de Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), llama la atención sobre dos aspectos de estos sistemas. El primero es que “a veces fallan y no detectan al cien por cien el obstáculo, ya sea por baja iluminación, condiciones climatológicas o porque confunden a un peatón agachado con un animal”. El segundo es que “algunos detectan peor que otros, hay diferencias según las marcas”.

No obstante, Alonso recuerda que “la reducción de accidentes o choques se ha demostrado en diferentes tipos de vehículos, y no únicamente camiones”. El investigador hace referencia a dos estudios. “Jessica B. Cicchino, del Insurance Institute for Highway Safety de Arlington (Estados Unidos), investigó en 2019 el efecto de las cámaras retrovisoras con sensores de estacionamiento traseros en automóviles, encontrando una reducción de los choques de hasta un 42%”, precisa.

Y Mohammed Hadi, del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Internacional de Florida en Miami, analizó este año “los resultados de un sistema de advertencia de choques traseros de autobuses con peatones. Hubo un efecto positivo en la mejora de los tiempos de reacción ante este tipo de choques, pero además, se encontró una mejora en el comportamiento del conductor, que se reflejaba en una reducción del número de advertencias y de frenadas bruscas”.