Los directores financieros europeos mejoran sus previsiones para 2022

El optimismo de cara a una recuperación económica en 2022 tras la pandemia del Covid-19 sigue calando entre las grandes empresas europeas. La Encuesta a la Dirección Financiera en Europa, elaborada por Deloitte y que ha contado con la participación de más de 1.330 directores financieros pone de relieve que el 46% se siente más optimista sobre las perspectivas financieras de sus empresas que hace seis meses.

“La edición de otoño revela que la confianza empresarial sigue siendo alta, aunque se ha suavizado un poco desde la primavera. Sin embargo, existen grandes diferencias entre las distintas regiones y sectores. Mientras que los riesgos relacionados con la demanda están disminuyendo, varias cuestiones relacionadas con la cadena de suministro están adquiriendo mayor importancia”, explica José Manuel Domínguez Carravilla, socio responsable del CFO Program de Deloitte en España.

Los directores financieros también son ligeramente más optimistas sobre la evolución de los ingresos. De hecho, el 80% de los encuestados espera que los ingresos de sus empresas aumenten en los próximos 12 meses y el 45% espera que sus márgenes operativos aumenten. No obstante, hay que tener en cuenta que las encuestas del informe se realizaron en el mes de septiembre, cuando todavía no había estallado la incertidumbre por la evolución de la pandemia en relación con la variante ómicron.

“La situación actual y el aprendizaje tras la crisis ha hecho que los directores financieros se muestren más cautelosos de cara a las decisiones que tomen en sus empresas. En este sentido, el 63% de los directores financieros que han participado en la encuesta considera que no es un buen momento para asumir más riesgos en su balance, mientras que el 37% sí lo considera oportuno”, detalla, por su parte, Nuria Fernández, senior manager de Deloitte y responsable del informe en España.

Ampliación de plantillas

Por otro lado, las perspectivas de empleo siguen mostrando signos de mejora en esta edición. De esta manera, el porcentaje de directores financieros encuestados que espera que el número de empleados de su empresa aumente en los próximos 12 meses pasa del 43% al 54%.

Aunque el informe no aporta datos específicos a España, porque no desglosa datos por países, Deloitte señala que las respuestas de los directores financieros españoles encuestados están alineadas con las de sus homólogos europeos por lo que no hay grandes diferencias.