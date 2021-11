Cómo crear en tres sencillos pasos tus propios avatares para reaccionar en Facebook

Los emoticonos se han convertido en un lenguaje universal por el que solemos comprimir en una única imagen un mensaje más extenso y que nos llevaría a escribir unas cuantas palabras más. Así que es normal que hayan proliferado como hongos los stickers, los packs de emoticonos y, también, los avatares personalizados. Esos que se parecen a nosotros.

Facebook tiene una opción para crear los nuestros propios, lejos de los animojis de Apple o sus equivalentes en Android, y que sirven para que las reacciones que publiquemos en la red social lleven nuestro sello y apariencia, si es que queremos que tengan algún parecido con nosotros mismos, que siempre podemos inventarnos un alter ego mucho más vistoso de lo que nuestra edad le indica a todo el mundo

Vamos a crear los avatares

El caso es que si no has creado todavía tu avatar, estás tardando porque se trata de una función muy sencilla que tendréis disponible a través del menú de contestaciones de la propia red social. Así que nos vamos a la app de Facebook, escogemos una publicación cualquiera (vayamos a contestar o no) y pulsamos en el botón de crear stickers de avatar. Un icono que veréis con colores morados y anaranjados a la izquierda del acceso directo a los GIFs.

Cómo crear avatares en Facebook.

Este menú os da paso a una pantalla que os explica que estáis a punto de acceder al generador de estos stickers, así que pulsáis en el botón de "Crear tu avatar" para conocer todas las opciones que tenéis. Lo que os vais a encontrar a continuación es un editor que a los más gamers os sonará de consolas de Nintendo o Xbox, e incluso a "Los Sims", donde es posible crear un clon de nosotros mismos como imagen del perfil o para la partida.

El editor de Facebook os dejará configurar el tipo y color de pelo, la forma de la cara, los labios, las cejas, los ojos, su tono también, y por supuesto el dress code que vais a transmitir a los demás: elegante, glamuroso, despreocupado, deportivo, etc. Por último, tendréis algunos complementos para equipar, como sombreros, gorras, pecas en la cara y otras alternativas que intentan abarcar todos los posibles gustos de los usuarios. Una vez que el avatar está generado, Facebook introducirá en el teclado todas las variantes de expresiones posibles, como si fueran un emoji que es posible usar en conversaciones y demás: Ok, tristeza, alegría, enfado, enhorabuena, llorando, etc.