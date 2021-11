Garamendi: “La CEOE no tenía nada que aportar en la mesa de las pensiones”

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, argumentó este lunes que no tenían que aportar en la mesa de negociación de las pensiones, ante las afirmaciones por parte del Gobierno de que la patronal no hizo propuestas y no apoyó la subida de cotizaciones.

En declaraciones a los periodistas en el marco de la entrega de los Premios Autónomo del año 2021 de ATA, Garamendi fue preguntado sobre la reunión de la mesa de pensiones de hoy, que posteriormente comentaron fuentes sindicales que se canceló, y comentó desconocer el contenido.

Garamendi quiso referirse a que "algún miembro del Gobierno ha dicho que nos hemos levantado de la mesa y nosotros no nos hemos levantado de ninguna mesa". Puntualizó que CEOE se negó a firmar el acuerdo para subir las cotizaciones sociales durante diez años que el Gobierno suscribió finalmente solo con los sindicatos, y que eso "es muy diferente" a levantarse de la mesa.

Garamendi agregó que cuando el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, "ha dicho que no hemos aportado nada, es que no tenemos que aportar nada".

Continuó aseverando que la patronal quería tener "una visión global" y "lo único que se ha visto es una subida de cotizaciones a las empresas que no arreglan el problema" y es "insuficiente".

Preguntado sobre si el 'no' en este asunto condiciona otras negociaciones como la reforma laboral, Garamendi aseguró que no, que son "independientes", y recordó que la patronal ha firmado 12 acuerdos con el Gobierno. "Estaremos con calma sentados a la mesa y diremos lo que tengamos que decir", comentó.

Señaló que los plazos "son los que son" para acordarla -el Gobierno se ha comprometido a tener esta reforma antes de que termine el año- y destacó que "queda tiempo", pero que trabajarán "sobre los temas que nos plantea Europa" y "no nos obliga" lo que dice el acuerdo del Gobierno de coalición en esa materia.