Cofides acelera para rescatar a 49 pymes inyectándolas 523 millones de euros

“Es posible que los recursos del Fondo no se agoten”

El presidente y consejero delegado de Cofides asegura que, teniendo en cuenta los plazos de tramitación fijados por Bruselas y las solicitudes recibidas hasta el momento, es probable que no se agoten los 1.000 millones con los que está dotado el fondo de recapitalización. “Es posible que los recursos del fondo no se agoten y que se llegue solamente a 700 u 800 millones. Y eso en sí no tiene por qué ser una mala noticia”, recalca Curbelo.

En su opinión, esa falta de demanda estaría justificada por la recuperación económica que ha insuflado liquidez a muchas compañías. Un panorama que cambiaría “drásticamente” si se consolida esta nueva ola de coronavirus.