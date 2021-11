¿Qué valores comparten dos marcas tan conocidas como el Real Madrid y Audi?

Real Madrid y Audi tienen muchos elementos en común. Nacieron ambos en fechas cercanas. Han construido a lo largo de su historia marcas que son sólidos referentes en sus respectivos sectores. Y están formados por equipos diversos, motivados y que aspiran a seguir siendo líderes en un contexto de dura competencia y cambios disruptivos.

Hay más cosas que los unen. Valores compartidos como el liderazgo ante los nuevos retos que se presentan. Más en periodos de cambio como estos que atraviesan y en los que el objetivo sigue siendo tener éxito.

Laso: “En la vida y en el deporte tienes que ir más allá del resultado y conseguir que la gente se identifique con tu proyecto”

Y hay otro aspecto que los conecta. La pasión por el baloncesto. Es la que sienten por este deporte Pablo Laso, entrenador del equipo de básquet del Real Madrid, y José Miguel Aparicio, CEO de Audi en España.

Aparicio y Laso en una cancha de baloncesto.

Los dos son líderes de sus respectivos grupos. A los dos les ha tocado además enfrentarse a momentos de cambio en el club y en la empresa. Laso cogió a un equipo bloqueado y a una afición triste y lo ha llevado de nuevo a lo más alto consiguiendo por el camino recuperar a un público ahora entregado. Aparicio se hizo con las riendas de Audi en España hace solo cuatro años y conduce la transformación más grande que jamás haya experimentado antes la industria del automóvil.

Aparicio: “Para que una marca funcione debe haber diversidad de pensamiento y de género”

Estos son los motivos por los que Audi los ha sentado para compartir unos tiros a canasta y, sobre todo, unas reflexiones sobre lo que es para ellos formar equipos diversos, motivados y atravesados por distintos liderazgos que buscan el éxito del conjunto del grupo.

Más allá del resultado

Hacer coches excelentes y ganar partidos está bien. Pero para Pablo Laso “en la vida y en el deporte tienes que conseguir traspasar el resultado” y “conseguir que la gente se identifique con tu proyecto”. Lograr eso pasa por construir equipos “que tengan una fe inquebrantable en ellos mismos, que reconozcan sus cosas buenas” y en el que todos “puedan crecer”.

Aparicio coincide con esta idea y sostiene que para que la “marca funcione tiene que haber diversidad de pensamiento y de género” en los grupos. Y añade, como en los equipos de Laso, “con jugadores diferentes y complementarios”. En el caso de Audi, es el vendedor el que tiene que asumir ese papel: “A un vendedor no solo le pido que venda. Quiero que sea la cara de la marca y construya equipo”.

Liderazgo y retos

El CEO de Audi cree que el líder tiene que hacer dos cosas: “Dar confianza, permitir que la gente se equivoque y filtrar esa presión”. Así se conseguirá el verdadero liderazgo, que “no es vender un coche más que tu competidor, sino trazar un camino de movilidad hacia el futuro”.

Y luego está la “pasión por lo que haces, lo que da sentido a tu trabajo”, dice. “Como las lágrimas de Llull tras ganar la Supercopa. O Doncic, que a las dos semanas de terminar la temporada de la NBA ya está jugando con su selección”, describe el entrenador. Así llega el éxito, que “es una consecuencia, no es una obsesión”, sostiene Aparicio.