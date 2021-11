Opciones para vender una vivienda: inmobiliarias tradicionales, online o iBuyers

En pleno boom de compraventa de viviendas (las operaciones se dispararon a máximos de 2008 en septiembre) por la alta demanda tras la pandemia, muchos propietarios que quieren vender -y que descartan la operación entre particulares- buscan los servicios de una agencia inmobiliaria. El mercado ofrece varias opciones para vender la propiedad y los expertos aconsejan escoger la que mejor se adapte a las necesidades del momento. No es lo mismo necesitar una venta rápida que preferir un trato personalizado o priorizar el pago de las comisiones.

Según el comparador financiero HelpMyCash, "la elección de la inmobiliaria es uno de los pasos más importantes durante la venta de una vivienda". Señala que, habitualmente, se suele recurrir a las inmobiliarias de barrio o las grandes franquicias, pero hay alternativas en función de los distintos perfiles. Existen las agencias tradicionales, las online e incluso los iBuyers, que son empresas que compran casas al contado. Cada uno de estos modelos de negocio están pensados para públicos diferentes. Conviene informarse, comparar y comprobar la experiencia en el sector.

Trato personalizado

Las inmobiliarias tradicionales convienen cuando el vendedor está dispuesto a pagar una comisión relativamente alta, que representa entre el 3% y el 7% del precio de venta del piso, a cambio de que la agencia se encargue de todos los trámites necesarios y de recibir un trato más personalizado- Sin embargo, desde HelpMyCash avisan de que “es muy importante estar atentos a los contratos de intermediación inmobiliaria cuando se contratan este tipo de agencias”, puesto que en algunas ocasiones sus condiciones de contratación y los requisitos de exclusividad pueden ser poco transparentes.

Ahora bien, esto no implica que las agencias tradicionales no sean una buena alternativa. Por el contrario, desde el comparador aseguran que, en muchos casos, el problema no radica en que las agencias no ofrezcan un servicio correcto, sino que las condiciones no se adaptan a las necesidades de algunos vendedores. Por eso, insisten en la importancia de conocer las diferentes opciones que ofrece el mercado y analizar la coincidencia entre estas y las expectativas específicas de los propietarios.

Ahorrar en comisiones

Las inmobiliarias online, por su parte, son una buena opción para vender un piso si el propietario prefiere ahorrar dinero en comisiones, pero está dispuesto a participar activamente en la venta. Las agencias online son hasta un 50% más baratas que las inmobiliarias tradicionales. Pero este ahorro es a cambio de que el propietario participe en algunos pasos de la venta, como la realización de las visitas o la gestión de alguna documentación.

A su vez, los vendedores que suelen sentirse cómodos con este modelo de negocio son aquellos que tienen un perfil digital y no tienen inconvenientes en relacionarse con su agente a través del correo electrónico o por teléfono. Una persona que no domina Internet o que prefiere el trato cara a cara se sentirá más cómoda con una agencia tradicional que con una online; mientras que un vendedor que domina la tecnología encontrará en estas agencias una buena alternativa, sobre todo, porque podrá ahorrar dinero en honorarios.

Venta en tiempo récord

Por último, aunque no sean agencias propiamente dichas, también existen los iBuyers, que son empresas que compran casas al contado. El modelo de negocio de estas empresas implica una venta rápida, en la que el vendedor no tiene que gestionar ningún papeleo. Por eso, son una buena alternativa para quienes tienen urgencia por vender y no quieren llevar a cabo ningún tipo de trámite. “Pero los iBuyers suelen comprar las casas por precios inferiores a los de mercado, por tanto, solo serán una opción satisfactoria para quienes estén dispuestos a vender por un precio más bajo”, concluyen desde HelpMyCash.

El portal ha desarrollado un comparador inmobiliario con el que los usuarios pueden analizar qué tipo de agencia es más conveniente en función de sus necesidades particulares.

En Idealista, por ejemplo, también ayudan a encontrar las agencias más adecuadas. A su juicio, un factor clave es que la agencia inmobiliaria tenga presencia en Internet, ya que esto facilitará recibir más visitas y ofertas para el innmueble. Igualmente, es fundamental la transparencia y la buena atención. Destaca que una de la ventajas de contratar un agencia inmobiliaria "es el tiempo que tardará en cerrarse la operación". Explican que, dado que la agencia tendrá el mismo interés en vender que el propietario, intentará que sea todo lo más rápido posible".