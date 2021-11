El nuevo widget de Gmail por fin aterriza en Android. ¿Qué novedades trae?

Google no para de actualizar sus aplicaciones estrella para que mejoren más si cabe su funcionalidad añadiendo todo tipo de herramientas de lo más útiles. Sin ir más lejos, hace unas horas te hemos hablado de las nuevas herramientas que llegan a Google Maps. Y ahora le toca el turno a Gmail, que también recibe una importante actualización.

Si ayer te hablamos del nuevo widget de Gmail que aterrizaba en IOS, ahora le toca el turno al sistema operativo Android. Más que nada porque, tal y como han informado desde 9to5Google, Google acaba de actualizar su herramienta.

En septiembre, Gmail recibió un relevante lavado de cara para alejarse de Material Design y adaptar su nuevo estilo llamado Material You. Y ahora le ha tocado el turno a su widget, que cambia su aspecto además de añadir una serie de funciones muy interesantes.

Así es el nuevo widget de Gmail para Android

ampliar foto Nuevo widget de Gmail 9to5Google

A través de la actualización a la versión 2021.10.31 de Gmail, podrás disfrutar de un rediseño notable del widget. De esta manera, se elimina el botón flotante situado encima de los correos para moverlo a la parte superior.

Con ello se consigue optimizar el espacio para poder leer los correos electrónicos de forma más cómoda. Además, al ampliar aparecerán tres botones que nos permitirán acceder a los chats y videollamadas de Google Spaces y Google Meet.

Otra de las novedades que trae el nuevo widget de Gmail para Android es que puedes reducir la altura para que los botones pasen al lado derecho, haciendo que todo se compacte y no pierdas ni ápice de visibilidad.

Sin duda, un diseño que recuerda al que hemos visto anteriormente con otros widgets del fabricante con sede en Mountain View. Por ejemplo, el botón flotante de Google Keep cuenta con una funcionalidad muy parecida.

Respecto al lanzamiento de este nuevo widget, Google está realizando un despliegue global de la versión 2021.10.31 de Gmail para todos los usuarios, por lo que ahora lo único que deberás tener es un poco de paciencia hasta que tu teléfono reciba la correspondiente notificación.

Si no quieres esperar y te apetece probar el nuevo widget de Gmail basado en Material You, lo único que debes hacer es descargar el APK a través de APKMirror. Tranquilo, que hemos probado el archivo para verificar que no contiene virus. Lo único que deberás hacer es descargarlo en tu teléfono móvil y aceptar la instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos.