Cómo ocultar tus Stories de Instagram a algunos usuarios

La red social Instagram no deja de crecer, su comunidad de usuarios es realmente fiel a la aplicación, y esto es en parte gracias a la cantidad de actualizaciones acertadas que han ido llegando. En un principio, tan solo era una app de fotografía, pero poco a poco han ido añadiendo nuevas funciones que fueron un éxito.

Eso sí, en el camino le salieron algunos rivales, como es el caso de Snapchat, pero el bueno de Marc Zuckerberg, al no poder hacerse con esta red social, introdujo las historias o Stories en Instagram. Al igual que en la otra, estas tienen una duración de 24 horas, tienen filtros, que fue por lo que Snapchat triunfó, además de otras funciones únicas como la opción de grabar un vídeo Boomerang, directos y más.

Una cosa que valoran mucho los usuarios de esta red social es la posibilidad de ver quiénes ven sus historias de 24 horas, pues es una forma de saber la visibilidad que tiene tu perfil, y es además una forma de atraer a otros usuarios a tu muro para que así puedan ver las fotos y vídeos que cuelgas.

Así puedes ocultar las Stories de Instagrm

Para ver esto, lo único que hay que hacer es entrar a ver tus historias, y deslizar hacia arriba para ver quiénes la han visto hasta el momento. Además, al poder ver cada uno de los perfiles, podrás comprobar si hay personas que no te siguen, o que sencillamente no son deseadas.

Pues si no lo sabías, tienes la posibilidad de evitar que ciertas personas que tú quieras vean tus historias. En primer lugar, está lo más sencillo que es poner tu cuenta privada para que solo las personas que te sigan puedan verlas libremente.

Aunque si no quieres tenerla en privado, o hay alguna foto o vídeo que no quieres que vea alguien en particular, podrás ocultarle a esa persona tu historia, y los pasos a seguir son muy sencillos.

ampliar foto Pasos para ocultar Stories en Instagram Composición propia

Tienes dos formas para hacerlo, en primer lugar, puedes dirigirte a tu perfil y entrar en Ajustes. Aquí ve a Privacidad y tocar sobre la opción Historia. Aquí verás otra opción que indica Ocultar historia, y ahí seleccionar quiénes son los que no quieres que puedan verla.

Claro que esta es una clasificación para las personas que te siguen. En el caso de que quieras ocultársela a alguien que no sea seguidor, puedes entrar en su perfil, pulsar sobre los tres puntos que hay en la parte superior derecha y seleccionar Ocultar tu historia, y listo.