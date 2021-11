BBVA prevé que la compra del 50,15% de Garanti suba el dividendo en un 13,7%

El runrún de una venta de la participación de BBVA en su filial turca Garanti saltaba al mercado de forma recurrente cada cierto tiempo. Pero también pasaba lo contrario, en varias ocasiones se ha rumoreado que la firma que preside Carlos Torres apostaba por incrementar su posición en este banco, el mayor privado de Turquía y también el mayor por capitalización. BBVA anunció ayer una oferta pública de adquisición (opa) sobre el 50,15% que no controla de su filial turca, Garanti, por un precio máximo de 2.249 millones de euros.

El banco español ha explicado ante los analistas que ha decidido llevar a cabo esta operación en estos momentos, tras la caída de la lira turca frente al euro, con lo que la compra del porcentaje del banco que no controla le sale a menor coste, y aprovechando su excedente de capital después de vender su filial en EE UU.

La entidad española ofrece una prima del 15%: 12,20 liras turcas en efectivo por acción de Garanti (1,06 euros), por lo que el importe máximo a pagar por BBVA será de 25.697 millones de liras turcas (2.249 millones de euros) asumiendo que todos los accionistas de Garanti vendan sus acciones. BBVA realizará el pago del precio con cargo a sus actuales recursos propios.

La operación, asesorada por Bank of America, no será inmediata. La adquisición por parte de BBVA de más del 50% del capital de Garanti “está sujeta a la obtención de autorizaciones de varios reguladores”. El supervisor del mercado otomano, Capital Markets Board (CMB), ha confirmado a BBVA que no autorizará la opa hasta que reciba confirmación por parte de la entidad de que ha obtenido las autorizaciones regulatorias que sean relevantes. El periodo de aceptación de la oferta solo comenzará una vez que la operación haya sido autorizada por la CMB. Dados los plazos, BBVA estima que el cierre de la opa no se producirá hasta el primer trimestre de 2022.

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, y el consejero delegado, Onur Genç, aseguraron ayer ante la insistencia de los analistas que el perfil de riesgo de BBVA no cambiará tras la operación. Además, explicaron que la oferta crea un “enorme valor” para los accionistas, elimina ineficiencias de capital y está alineada con la estrategia de crecer en los mercados clave del grupo. Y han insistido en los “sólidos fundamentales” y el “potencial de crecimiento a largo plazo” que presenta Turquía, pese a la volatilidad en el corto plazo a la que está sometida el país.

La opa era la única vía para aumentar la participación en el banco turco, en el que entró hace 11 años y después de aumentar su participación hasta casi el 50% en 2017; en todo caso, dado que va dirigida al 100% del capital, BBVA podrá elevar su participación posteriormente sin necesidad de lanzar opa si como resultado de la actual supera el 50%.

Beneficio por acción

BBVA estima que, en caso de que haya aceptación total de la oferta, la operación incrementaría el beneficio por acción de BBVA de 2022 un 13,7% y el valor contable tangible por acción a septiembre de 2021 en un 2,3%. “Este incremento del beneficio por acción se traduce en un crecimiento del dividendo en el mismo porcentaje si se mantiene el mismo pay out”, según explicó Torres a los analistas. Respecto a la solvencia, el impacto máximo esperado en el ratio de capital CET sería de una caída de 46 puntos básicos.

BBVA lleva años cubriéndose de los mercados de divisas para proteger sus ganancias y capital ante la caída de la lira turca. A este respecto, Torres ha asegurado que en el banco son muy conscientes de los desplomes que ha sufrido la lira turca y de la situación macroeconómica del país, pero ha argumentado que Garanti forma parte del grupo desde hace más de una década, por lo que conocen bien el activo y su resiliencia en situaciones de crisis. “Tenemos un modelo de punto de entrada múltiple de BBVA, eso no cambia, y en un escenario extremo el riesgo adicional de esta inversión es la inversión en sí misma, los 2.200 millones de euros que invertimos con un consumo de capital de 1.400 millones de euros”, ha explicado.

BBVA es el principal banco privado de Turquía, con una cuota de mercado en préstamos del 20% y del 19% en depósitos. A cierre de septiembre cuenta con 21.651 empleados, 5.535 cajeros y 1.009 oficinas. Onur Genç procede de este banco.