BBVA lanzará una opa sobre la mitad del banco turco Garanti que no controla por 2.249 millones de euros

El consejo de administración de BBVA ha acordado lanzar una oferta pública de adquisición de carácter voluntario sobre la totalidad del capital social de Türkiye Garanti Bankası (Garanti), en la que la entidad que preside Carlos Torres controla un 49,85% del capital. Así, la opa se dirigirá a las 2.106.300.000 acciones restantes, que representan el 50,15% del capital.

Según un hecho relevante enviado a la CNMV, el precio que ofrecerá BBVA será de 12,20 liras turcas en efectivo por acción de Garanti, por lo que el importe máximo a pagar por BBVA será de 25.697 millones de liras turcas (2.249 millones de euros) asumiendo que todos los accionistas de Garanti vendan sus acciones. BBVA realizará el pago del precio con cargo a sus actuales recursos propios.

La operación, en cualquier caso, no será inmediata. La adquisición por parte de BBVA de más del 50% del capital de Garanti "está sujeta a la obtención de autorizaciones de varios reguladores". El supervisor del mercado turco, Capital Markets Board (CMB), ha confirmado a BBVA que no autorizará la opa hasta que reciba confirmación por parte de la entidad de que ha obtenido las autorizaciones regulatorias que sean relevantes. El periodo de aceptación de la opa solo comenzará una vez que la operación haya sido autorizada por la CMB. Dados los plazos, y la necesidad de recibir aprobación de las autoridades regulatorias, BBVA estima que el cierre de la opa no tendrá hasta el primer trimestre de 2022.

El presidente del grupo, Carlos Torres Vila, ha señalado que la operación es una "magnífica oportunidad" para "generar valor para nuestros accionistas”, dado que generará un "elevado retorno sobre la inversión y un consumo de capital muy limitado", por el tratamiento actual de los minoritarios. Respecto al precio, Torres asegura que "es muy atractivo para los accionistas minoritarios de Garanti BBVA”.

BBVA estima que, en caso de que haya aceptación total de la oferta, la operación incrementaría el beneficio por acción de BBVA de 2022 un 13,7% y el valor contable tangible por acción a septiembre de 2021 en un 2,3%. Respecto a la solvencia, el impacto máximo esperado en el ratio de capital CET sería de una caída de 46 puntos básicos.

En caso de pago de dividendos, BBVA "se reserva el derecho a reducir o modificar el precio de la opa voluntaria" en el importe bruto que corresponda.

Dado que la opa voluntaria va dirigida al 100% del capital, BBVA no estará obligada a formular una oferta pública de adquisición obligatoria posterior si como resultado de la opa voluntaria la participación de BBVA en Garanti supera el 50%, explica el banco.

BBVA señala que la opa no incluye dos filiales de Garanti, Garanti Faktoring y Garanti Yatırım Ortaklığı, que cotizan en la Bolsa de Estambul. Estas dos filiales representan cada una menos del 1% de los activos consolidados del grupo Garanti, por lo que el banco BBVA tiene la intención de solicitar a la CMB una exención a la obligación de formular ofertas públicas de adquisición obligatoria sobre dichas filiales.