Nuevo barullo en el Gobierno a costa de las pensiones: Podemos rechaza ampliar el tiempo de cálculo

El secretario de Estado de Agenda 2030 y secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, ha asegurado que Unidas Podemos está en contra de la propuesta de ampliar a 35 años el tiempo de cálculo de las pensiones, y ha recalcado que "es algo que no se puede consentir". "Unidas Podemos no está a favor y nos sorprende porque no es el acuerdo que al que se había llegado con los sindicatos", ha añadido Santiago este viernes.

En los mismos términos se ha mostrado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, al recalcar en Twitter que "ampliar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión no es una medida recogida en el Pacto de Toledo, no está en el Acuerdo de Coalición, no forma parte del diálogo social e implicaría un recorte en muchas prestaciones futuras que Unidas Podemos no va a aceptar".

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró ayer en RNE que ampliar el tiempo de cálculo de las pensiones forma parte del Plan de Recuperación y Resiliencia y que es "un tema muy hablado desde hace mucho tiempo y asumido por todo el Gobierno completamente".

Santiago ha desmentido a Escrivá y ha afirmado que "no se puede jugar a la confusión" ni "exponer a personas trabajadoras a prolongar la vida laboral para optar a una pensión mínimamente digna". "No es lo mismo la esperanza de vida de un trabajador que la de una persona que ha vivido de las rentas", ha explicado.

En cualquier caso, el ministro Escrivá ha negado "rotundamente" que esta ampliación en el cálculo de las pensiones esté pensado para reducir el gasto en las mismas.

El ministro Escrivá aseguró este jueves, en plena polémica por la reforma consensuada con la Comisión Europea para modificar el periodo de cómputo de las pensiones, que a un 30% de los trabajadores españoles, normalmente con carreras “muy volátiles” o con lagunas de cotización, no les beneficia el actual sistema de cálculo. La razón, esgrimió el ministro, es que la cuantía a recibir se cuantifica sobre los últimos años de cotización, sin que estos sean los mejores, es decir, los de mayores ingresos. El resultado, resumió, es que las pensiones son menores.

Por ello, añadió, el Ejecutivo ha planteado en todos los documentos remitidos a Bruselas el estudiar cómo introducir mayor equidad en el sistema de cómputo ante las nuevas realidades del mercado laboral, donde las carreras profesionales ya no son tan lineales, que es además lo que ha pedido el Pacto de Toledo en sus recomendaciones, precisó.

Para introducir esta mayor equidad, recordó el ministro, las fórmulas podrían ser varias. Entre ellas se encuentra la posibilidad de extender el periodo de cálculo a más años y descartar los peores años cotizados y escoger solo los mejores. Hace aproximadamente un año, de hecho, la cartera de Inclusión y Seguridad Social puso sobre la mesa la posibilidad de extender este periodo hasta los 35 años, una medida que, en general, perjudicaría a los trabajadores por incluir en el cálculo más años de cotización, normalmente vinculados a salarios y cotizaciones más bajas.