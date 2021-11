YouTube dice adiós (por fin) al número de ‘no me gusta’ en todos sus vídeos

YouTube lleva ya muchos meses viendo la manera de que la información de los vídeos ayude a los creadores a mantenerse dentro de la plataforma sin sufrir el rechazo de cientos o miles de opiniones desfavorables. Por eso, los de Mountain View han estado probando estos últimos meses la forma de adaptar todo el contenido de esas páginas a ese objetivo concreto. Y por lo visto, parece que al final han encontrado la mejor forma de alcanzarlo.

Y es que no es lo mismo saber uno mismo los votos negativos que tiene uno de nuestros vídeos, a que todo el que pase por allí pueda conocer esa información, que mal utilizada podría ser lesiva para nuestro trabajo. Es más, son conocidas las campañas de review bombing que llevan a cabo grupos organizados de usuarios que se ceban en atacar a un perfil y lo llenan de valoraciones negativas y dislikes, lo que hunde sus contenidos para siempre.

Adiós a saber el número de votos negativos

Es por todo lo anterior que YouTube ha decidido que a partir de ahora los "no me gusta", o dislikes, no serán públicos y su número solo estará al alcance del usuario propietario del canal. Así, solo quedarán a la vista la cantidad de buenas opiniones que ha recibido, así como el botón para mostrar nuestro disgusto. Pero si queréis un número, olvidadlo porque ya están comenzando a desaparecer.

Los 'no me gusta' ya no estarán a la vista. Google

Desde la propia plataforma han informado, en una publicación oficial, que "hoy [por ayer], anunciamos que según los resultados de los experimentos, avanzamos para hacer que el recuento de no me gusta sea privado en YouTube. Este cambio se implementará lentamente durante los próximos días". Así que aunque al acceder ahora todavía aparezcan, en próximas fechas ese indicador se eliminará de forma permanentemente.

Esta decisión no ha gustado a algunos usuarios, que creen importante tener siempre a mano este dato para elegir mejor lo que quieren ver. YouTube ha declarado que "entendemos que algunos [...] no estarán de acuerdo con esta decisión ya que utilizan el recuento de aversión al público para ayudar a decidir si ver o no un video, pero creemos que esto es lo correcto para nuestra plataforma, [para] proteger mejor a los creadores, evitar el acoso, ayudar a garantizar que los creadores más pequeños y aquellos que comienzan puedan prosperar, y crear un entorno inclusivo y respetuoso donde todos tengan la oportunidad de triunfar y se sientan seguros para expresarse".