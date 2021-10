YouTube Music elimina una función que solo podrán disfrutar los usuarios de pago, ¿cuál?

Estamos a punto de cumplir el primer año de existencia de YouTube Music (aunque se estrenó en 2015) como única plataforma oficial de Google para escuchar música, tras el cierre paulatino de Play Music, y lo cierto es que la aplicación todavía sigue buscando su sitio en el mundo, poniendo y quitando algunas funciones que, la verdad, son bastante comunes entre las que compiten con ella dentro del mismo mercado.

Si no, no se entiende que hasta hace apenas unas semanas, los usuarios free de la plataforma no fueran capaces de escuchar música en segundo plano porque los de Mountain View consideraban esta prestación como una característica premium. ¡Pero si Spotify permite a las cuentas gratuitas hacerlo desde hace algo más de una década! Por suerte, los norteamericanos recapacitaron y tuvieron a bien incluirla tanto en iOS como en Android.

Ahora te quito otra función

Si bien los usuarios free ganaron esa reproducción en segundo plano, ahora toca quitarles algo y desde YouTube Music han pensado que lo mejor es no permitirles el acceso a las versiones en vídeo de las canciones que reproduzcan. Recordad que esta aplicación se caracteriza por no delimitar con demasiada claridad cuánto estamos en la pata musical de la plataforma y cuándo en la de los vídeos, ya que podemos alternar cualquiera de las dos versiones tocando un simple botón.

YouTube Music en un smartphone.

Esa característica de alternar entre el tema musical a secas y su versión en videoclip, es una de las que más gustan a los usuarios que encuentran en YouTube Music un buen lugar donde evitarse todo el ruido de canales y generadores de contenido (youtubers) del YouTube de toda la vida. Así que si este es tu caso, debes saber que para seguir disfrutando de esas piezas audiovisuales tendrás que pasar por caja.

A partir de ahora, YouTube Music considerará estas versiones en vídeo como un plus más por el que querríamos pagar una suscripción Premium a la plataforma. Plan que no solo incluye esta posibilidad, sino también ver todos los vídeos de YouTube sin anuncios y en segundo plano, o descargarlos al móvil, así como acceso ilimitado a los contenidos originales de la plataforma, es decir series en streaming, documentales, etc.

De momento podrás seguir viendo estos vídeos musicales desde YouTube Music y no se espera que hasta principios de noviembre comience el cierre paulatino de esta posibilidad. Así que mientras llega ya sabes, vete pensando si vas a ir a la app de YouTube a verlos o te vas a suscribir a un plan Premium de los de Mountain View.