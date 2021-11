Adif prevé una bajada de tarifas en el tren en 2022 gracias a la entrada de la competencia

Adif espera que el proceso de liberalización que arrancó el pasado mes de mayo con la entrada de Ouigo en el corredor Madrid-Barcelona dispare la oferta de trenes en 2022 y reduzca las tarifas, gracias a la consolidación del proceso y a la entrada de un tercer operador en la red española.



En una entrevista con Europa Press, la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, asegura que la primera fase de la liberalización ha sido un éxito y ha tenido unos resultados muy buenos, que se harán patentes sobre todo el próximo año, con el inicio de las operaciones de Ilsa, la mayor oferta de Renfe y la apertura de nuevas rutas de Ouigo.



"La intención de Renfe es recuperar paulatinamente todos los servicios, por lo que en 2022 se volverá enseguida al número de servicios anteriores a la pandemia. A esto se suma Ouigo e Ilsa, que se va a notar mucho en la oferta, tanto en numero de trenes como en tarifas", ha explicado.



Domínguez ha adelantado que, además de en agosto, en septiembre también se superaron las cifras previas a la crisis sanitaria en el único corredor realmente abierto a la competencia, el de Madrid-Barcelona, lo que significa que el tren ya está captando a viajeros que proceden de otros medios de transporte gracias a la liberalización.



Por el momento, la recaudación por cánones, es decir, el importe que Adif le cobra a los operadores por circular por la infraestructura, se impulsó un 240% en esta línea el pasado mes de junio, recaudando solo de Ouigo en torno a 3 millones de euros.



En este sentido, la presidenta ha avanzado los resultados económicos hasta septiembre, que reducen en un 39% las pérdidas registradas en el mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en un recorte de los 'números rojos' de 199 millones de euros, mejorando así los resultados ya publicados hasta junio, que reducían un 12,3% las pérdidas del año anterior.



Respecto a la deuda, situada en el entorno de los 19.000 millones de euros, Domínguez señala que cada vez hay más inversores interesados en la compañía, como se pudo comprobar en la última emisión de bonos verdes de 600 millones de euros, que permite refinanciaciones con tasas de interés "mucho más bajas" y quedarse al 55% del nivel de endeudamiento que le permiten los Presupuestos.



A todo ello también contribuye la venta de terrenos y otros activos en desuso, como la parcela vendida este año en Madrid y en la que se construirán viviendas en alquiler. En total, este año este tipo de enajenaciones ascienden a 98 millones de euros.



En cuanto a la liberalización de los servicios públicos, como los cercanías, Bruselas permitiría que un 3% de estos trayectos se abrieran a la competencia en 2026 y, a partir de 2027, el resto. Sin embargo, este proceso correspondería al Ministerio de Transportes y no a Adif, que no obstante ya está recopilando toda la información necesaria para facilitársela al Ministerio.



Adif también está estudiando nuevos proyectos en otros ámbitos diferenciados del ferrocarril pero ligados a su actividad. Se trata por ejemplo, del impulso a la conectividad 5G o la recarga de vehículos eléctricos.



En el primer caso se enmarca un proyecto de 25 millones de euros para la instalación del 5G en algunos puntos estratégicos de la red ferroviaria para todo lo relacionado con el área logística, así como proporcionar a los clientes del tren unas comunicaciones más ágiles y rápidas.



En el ámbito de la recarga de vehículos, Adif ya ha recibido 165 manifestaciones de interés para la instalación de puntos de recarga. La idea de Adif es alcanzar 400 instalaciones de este tipo fuera de los núcleos urbanos, donde otros puntos de Red Eléctrica y otros operadores no llegarían.