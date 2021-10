Facebook cambia de nombre, ahora se llamará Meta

Facebook se llamará a partir de ahora Meta. Así lo ha anunciado hoy el fundador y presidente de la compañía, Mark Zuckerberg, durante la conferencia para desarrolladores que celebra cada año, y que en esta ocasión se ha centrado en explicar la apuesta de la compañía por el Metaverso, un término que persigue la idea de crear un entorno virtual compartido al que puedan acceder las personas utilizando diferentes dispositivos.

El cambio de nombre se produce cuando la compañía sufre su mayor crisis reputacional después y enfrenta críticas de legisladores y reguladores por su poder de mercado, sus decisiones algorítmicas y la vigilancia de los abusos en sus plataformas.

Zuckerberg aseguró que no cambiará la estructura corporativa y señaló que el cambio de nombre no afectará a la misión de la compañía, “que seguirá siendo la misma: acercar a las personas”. El directivo no dio muchos más detalles, pero sí puntualizó que con la nueva marca quieren reflejar hacia donde se dirige la compañía y "el futuro que quieren ayudar a construir". Es decir, su enfoque hacia el metaverso, aunque indicó que las redes sociales van a seguir siendo un elemento central de la empresa. Facebook seguirá siendo el nombre de la red social.

Según el directivo, la nueva marca representa mejor todo lo que hacen (redes sociales, hardware, el metaverso...). "Hoy día nuestra marca está tan ligada a un producto que no puede representar todo lo que hacemos, y mucho menos en el futuro. Hemos elegido Meta porque significa más allá y refleja nuestro compromiso de crear tecnología social que nos lleve más allá de lo que la conexión digital hace hoy posible. Con el tiempo confío en que se nos vea como una empresa del metaverso", señaló.

Zuckerberg explicó que el metaverso va a ser el sucesor del Internet móvil y será un espacio social virtual en 3D en el que se podrán compartir experiencias inmersivas con otras personas, incluso cuando no puedan estar juntas en personas, y hacer cosas juntas que no podrían hacer en el mundo físico. "Estoy orgulloso de lo que hemos construido y emocionado por lo que está por venir, avanzando más allá de lo que es posible hoy, más allá de las limitaciones de las pantallas, de los límites de la distancia y de la física".

El fundador de Facebook cree que, en unos años, el metaverso superará los 1.000 millones de usuarios y moverá cientos de miles de millones de dólares en negocio de los creadores. Zuckerberg explicó que su objetivo ha sido siempre, y va a seguir siendo, "maximizar las oportunidades de negocio de los creadores y el ecosistema de desarrolladores, y crear la mayor comunidad posible". Según indicó, los videojuegos, el fitness, el teletrabajo y la educación son, previsiblemente, los entornos donde existe mayor potencial.

El directivo se comprometió a aplicar la gratuidad o las tarifas más bajas posibles en sus servicios relacionados con el metaverso, si bien en algunos servicios más avanzados necesitarán mantener unos precios algo superiores "para no perder demasiado dinero" con su construcción.

Zuckerberg dijo que la privacidad y la seguridad tendría que estar incorporadas en el metaverso. Apuntó que trabajan en herramientas que permitan bloquear a personas para que no entren en un espacio virtual y avanzó que están pensando ya en cómo securizar los avatares, para evitar robos de identidad.

El directivo también indicó que Facebook ya está trabajando en una API para que las personas puedan llevar su avatar a otras plataformas. "La idea es que, con el tiempo, el metaverso se amplíe y todas tus posesiones digitales, incluyendo tu avatar y la ropa que le pongas, las puedas llevar contigo a cualquier lugar del ciberespacio", dijo Zuckerberg, que apuntó otro término para el clave: la interoperabilidad.

Según explicó, visualiza un metaverso plenamente interoperable, donde los usuarios tengan el control pleno de sus bienes virtuales, y que ofrezca una experiencia más natural y más integrada con el mundo offline, principalmente a través de técnicas 3D y de realidad extendida (RV/RA)

El CEO de Facebook también avanzó que están trabajando en unas gafas de realidad aumentada "completa", más finas (de solo 5 milímetros de grosor), que esperan que salgan al mercado el año que viene.

Entre otras ideas compartidas por Zuckerberg alrededor del metaverso y los mundos virtuales, señaló que en el futuro no habrá televisiones, sino hologramas. También indicó que, por ahora, el metaverso es un proyecto, y que están trabajando en las plataformas Horizon Home, Horizon Worlds (en beta) y Horizon Workrooms, tres mundos virtuales todavía limitados en funcionalidades. "En 2021, nuestros dispositivos están construidos alrededor de aplicaciones, no de las personas. Si construimos el metaverso bien, entre todos, podremos finalmente poner a las personas en el centro de la experiencia, con más posibilidades inmersivas, más opciones de interactividad y una inmensa economía digital", indicó.