Entrevista a Cesar López, fundador de Leanspots

Cesar López, fundador de Leanspots, nos cuenta la importancia de la IA y el Big Data para una pyme y nos detalla como funciona la plataforma.

Leanspots es una plataforma online de recursos para impulsar el crecimiento de las startups. Para ello, se hace uso de la Inteligencia Artificial y Big Data, además de un amplio equipo de mentorship formado por profesores y doctorados de las mayores escuelas de negocios y universidades.

¿Aprovechan las pymes y startups la inteligencia artificial?

Actualmente estamos viviendo un auge de la IA aunque no hay todavía un uso generalizado de este tipo de tecnologías. La IA abarca las diferentes áreas funcionales de cualquier empresa tenga esta base tecnológica o no. Si tuviera que emitir una respuesta ahora sería que de momento no se le está sacando partido.

¿Cuáles crees que son los motivos que impiden a este tipo de empresas acceder a soluciones IA?

En el caso de las pymes se carece de una figura que tenga un rol de enlace entre la tecnología y las ventajas que esta ofrece a corto plazo. Echamos en falta una cultura empresarial que beba de la innovación constante como parte de su estrategia en una economía digital globalizada. Hay una necesidad de estandarización de este tipo de tecnología, los productos actuales suelen ser específicos en desarrollo y por tanto hay cierto miedo al coste asociado.

¿Qué beneficios puede obtener una pyme o startup al usar este tipo de tecnología?

Son muchos y muy diversos. Desde poder mejorar de forma rápida y precisa su competitividad a nivel de negocio pasando por áreas relacionadas con el bienestar de sus empleados. En el caso de las Startups se trata de algo curioso, ya que si bien algunas plantean proyectos con IA adecuadamente en la fase de diseño de sus productos o servicios, a nivel estratégico siguen apostando por tecnologías no escalables y propias de escenarios donde la competencia era muy distinta. Existe mucho margen de mejora con respecto a este tema mediante la utilización de IA. A nivel de sector la IA, se convertirá prácticamente en la tecnología de referencia para muchas de las aplicaciones que quieran destacar en un mercado tan competitivo como el actual.

¿Para qué sirve exactamente Leanspots?

Leanspots es el primer hub descentralizado para el ecosistema startup.

Se trata de una plataforma que brinda al emprendedor una experiencia personalizada y lo conecta con el ecosistema. Nos diferenciamos por la creación de tecnologías propias que acompañan en todo momento a la StartUP, pero que a la misma vez ofrecen ese plus de libertad total que requieren los nuevos emprendedores. Un modelo holístico de experiencia de usuario que aplica la máxima tecnología para seguir avanzando en cada una de las etapas. Gracias a Leanspots podemos conocer el valor de nuestra StartUp, gestionar el día a día, realizar un análisis de viabilidad de negocio, conocer que métricas son clave para acceder a financiación, descubrir soluciones técnicas diseñadas específicamente para StartUps y enriquecernos con todos los profesionales que forman parte del ecosistema.

¿Qué beneficios y retorno puede aportar a la startup que decida utilizar esta herramienta?

Ofrecemos un entorno seguro donde el coste de pasar a la acción es 0, contribuyendo en nuestra medida a la recuperación de una economía post covid. Somos una plataforma abierta o meeting point que es como nos gusta llamarnos, donde todo tipo de actor vinculado al emprendimiento encuentra su espacio. Un emprendimiento 24/7 no ligado a horarios, ubicaciones o exclusividades en un entorno 100% flexible. Tras varios años escuchando a emprendedores y startups intentamos aplicar el concepto de innovación abierta y accesible.

Pese a no haber lanzado oficialmente contamos con más de 400 colaboradores entre empresas, consultores, coworkings, centros de innovación y Universidades donde Leanspots es una pieza central de su grados de emprendimiento Learning By doing. Así como Netflix revoluciono la manera de ver series aspiramos a ofrecer tecnología para crear un emprendimiento On demand.

No me gustaría olvidarme la parte social de proyecto donde impulsamos la innovación social cediendo nuestra tecnología gratuitamente a las causas que lo requieran. Actualmente contribuimos con el desarrollo de tecnología para los enfermos de long covid, enfermedad que me toco de forma muy directa. También impulsamos la economía circular mediante la validación de los ODS de cada uno de los emprendimientos fomentando un mercado inversión que se rija también por este tipo de directrices.