Federico Battaner (Trea AM): “Vamos a dar un sesgo más defensivo, a apuntalar lo que ya hay”

Lleva poco más de dos semanas al frente de la gestión de renta variable española de Trea Asset Management, tras la salida de la firma de Alfonso de Gregorio y Lola Jaquotot, que acaban de iniciar un nuevo proyecto profesional en la empresa de capital mexicano Finaccess Value. Federico Battaner se incorporó a Trea AM procedente de Novo Banco, adquirida por la gestora hace diez meses y donde era director de inversiones. A la oferta de Trea AM se han incorporado algunos de los fondos que Batta­ner gestionaba en la anterior entidad, entre los que destacan dos mixtos globales flexibles. En su nueva etapa, reivindica la complementariedad de esos fondos mixtos con la oferta de productos de Trea AM y aboga por reforzar más la cartera con compañías de máxima calidad.

Hasta ahora las principales apuestas en Bolsa española de Trea AM son Inditex, FCC, Acerinox, CIE... ¿Habrá continuidad o prepara cambios en la cartera?

En principio hay una continuidad. Hemos estado trabajando todos conjuntamente, conocíamos muy bien al equipo de Alfonso y Lola y por supuesto les deseamos todo lo mejor. Parte de esos valores ya los tenemos en mixtos y en carteras globales. Sí hay algunas cosas que vamos a cambiar, pero nada muy relevante. La cartera tampoco tiene mucho misterio, diría que hay más de un 85% en posiciones de convicción, compañías de gran calidad. Posiblemente lo reforcemos un poco más.

¿Van a darle un sesgo más defensivo a la cartera?

Sí, porque serán compañías de calidad. Sí queremos apuntalar un poco más lo que ya hay, que está muy bien. Por ejemplo, nos gusta bastante Vidrala. La Bolsa española es un mercado muy local pero con compañías de muy buena calidad y otras que perfectamente encuentran su nicho, ahí es donde tenemos que destacarnos de los demás. Para el mercado español la reapertura económica mundial es importante, somos un país exportador. Y, por otro lado, es muy importante la estabilidad del marco jurídico.

Pese al riesgo regulatorio, Trea ha tomado posiciones en las eléctricas tras las últimas caídas. ¿Va a mantener la posición?

Sobre las eléctricas hay un discurso que nos parece un poco intrusivo, hay un ruido político en el sector muy importante. Es verdad que la subida del precio de la electricidad está descontrolada, vemos que algunas empresas están parando actividad y esto nos preocupa porque puede ralentizar la reactivación económica. Las eléctricas han sido una opción de compra muy interesante.

"Hay riesgo de inflación a corto plazo, quizá a medio, pero no a largo plazo. No nos da miedo la normalización monetaria"

¿Le interesan sectores más cíclicos como turismo o banca?

A la banca le falta un punto más, como cuando pides un filete. Está aún poco hecho, vamos a dejar que llegue al punto. En Europa no vemos subidas de tipos de interés. El proceso de digitalización de la banca es muy importante y va a generar valor, pero falta aún maduración. Y en la industria hay compañías que van a trasladar muy bien a sus productos las subidas de precios. Estamos viendo que los resultados están siendo mejores que en 2019 y que esto no es fruto de un momento determinado sino que va a persistir en el tiempo. Se va a mantener el crecimiento, aunque no al ritmo que hemos tenido. Y hay otras empresas que nos gustan más por la parte de la renta fija. Por ejemplo, Telefónica es una gran compañía en la que vemos más valor en sus bonos que en sus acciones.

¿Cómo valora el riesgo de inflación? ¿Cree que puede causar un ajuste brusco de valoraciones?

Estamos poniendo en perspectiva el parón total de 2020 y la recuperación de este año. Eso trae unas consecuencias. Habría que comparar más con una situación prepandemia. Y lo que estamos viendo es que hay una recuperación muy sólida y muy rápida. Hay riesgos inflacionistas en el corto plazo, posiblemente persistan en el medio plazo, pero a largo, creemos que no. No esperamos una aceleración de la normalización monetaria, los bancos centrales harán una transición lenta, ordenada, irán avisando. No nos da miedo la normalización monetaria, aunque con esta situación en renta fija somos muy precavidos. Estamos sobre todo en corporativa, en investment grade y algo en high yield. Tenemos exquisito cuidado. La primera idea es preservar el capital y por eso estamos muy enfocados en compañías de gran calidad.

La integración de Novo Banco en Trea AM ha ampliado la gama de fondos, ¿se va a reorganizar la oferta?

Son fondos que traen savia nueva, se van a complementar con lo que ya hay. En los mixtos globales flexibles –el de perfil conservador tiene un máximo del 35% en Bolsa– se tratan cosas distintas, valores de EE UU o Asia. Por ejemplo, el sector de medios de pago es fascinante por su eficiencia y por cómo se adapta al entorno, y en Kazajistán hemos encontrado una compañía de medios de pago que nos encanta y le estamos sacando casi un 10% de rentabilidad. Se llama Kaspi. Tenemos también al fabricante alemán de lentes Genoptic. Entramos cuando valía 900 millones y ahora está casi en 5.000 millones, nos encanta crecer con ella. Los fondos globales flexibles dan otro color a la gama que tiene Trea.

¿Y el mercado chino?

China tiene ahora un riesgo regulatorio, pero es la segunda potencia económica mundial, si no la primera. Tiene y tendrá una presencia relevante en la economía global, por lo tanto no estar en ese mercado nos parece equivocado. La injerencia regulatoria del Gobierno chino no la estamos viendo extremadamente intrusiva. Para nosotros China representa un plus en las carteras, en los fondos globales. Hemos pasado de tener el 2% al 10% en algunas carteras más agresivas.

Hasta ahora era el responsable de pensiones en Trea AM, ¿qué opina del proyecto del Gobierno de planes de empleo de promoción pública?

Está por desarrollar aún. Tenemos una parte importante en pensiones y los fondos que tenemos son referencia. Como gestora creo que podemos dar un valor diferenciador, intentaremos estar ahí. Con las redes con las que trabajamos se está tratando este tema. A mí me dicen los clientes qué menú les gustaría y nosotros lo preparamos. No importa en qué paquete vaya estructurado, si es una cartera discrecional, un fondo de inversión, un plan de empleo... Lo importante es que podamos dar contenido a esos vehículos.