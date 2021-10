WhatsApp mejora su editor de fotos con un nuevo control que corregirá tus fallos

No existe nada más útil y provechoso dentro del ecosistema digital de ordenadores, smartphones y tablets que el famosos "Ctrl.+Z". Ese deshacer que nos permite corregir cualquier fallo que podamos realizar y que muchas veces, cuando actuamos dentro del mundo real, echamos de menos. ¿Quién no ha pensado alguna vez lo bien que nos vendría hacer undo tras escribir mal un nombre en un papel o romper algo por error?

El caso es que todas las aplicaciones que nos permiten crear cualquier contenido tienen una función de deshacer que corrige el último fallo que hemos cometido... salvo el editor de imágenes de WhatsApp que, si os fijáis, ese control de volver atrás brilla por su ausencia. Eso sí, desde Facebook han entendido que es una buena idea meterlo cuando antes en la app de mensajería y en eso están ahora.

Pulsa y vuelve atrás

Según han descubierto los compañeros de WABetAInfo, desde Facebook ya trabajan en introducir ese control de deshacer en el interior del editor de las imágenes de WhatsApp. Se trata de un menú en el que podemos modificar una imagen de un chat para añadirle un garabato a mano, texto, etc. Ahora, como no contamos con esa función de deshacer, si queremos corregir un fallo debemos descartar lo que llevemos hecho, volver a abrir la foto sin cambios y comenzar de nuevo a escribir o añadir nuevos elementos (texto, emojis, stickers, etc.)

Nuevo control de 'undo' en WhatsApp. WABetaInfo

Como podéis apreciar por las capturas que tenéis justo encima, desde WhatsApp ya están probando un nuevo control que rediseña ligeramente todo lo que vemos en pantalla, pero lo más importante es que tendremos ese control de undo representado con la flechita que nos indica "volver a lo anterior". Es decir, corregir el fallo que hemos cometido, tantas veces como pulsaciones realicemos. Y es que una de las ventajas de este control de deshacer es que podemos retornar la imagen hasta un punto concreto que nosotros podemos elegir, simplemente hay que pulsar ese botón tantas veces como errores hayamos cometido. Ya sean uno, dos, tres o más veces.

De esta manera WhatsApp, por fin, llega al presente tras mucho tiempo en el que nadie entendía cómo una aplicación tan popular y relevante no contaba con una función de estas características. Como siempre, esta mejora llegará próximamente aunque, conociendo lo que tardan los de Facebook en implantar estos pequeños cambios, es mejor que nos lo tomemos con calma y mientras llega, intentar no cometer fallos garrafales en la edición de esas fotos.