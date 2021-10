Mutualidad de la Abogacía renueva su alianza con Women in a Legal World

Mutualidad de la Abogacía y Fundación Mutualidad Abogacía han renovado su acuerdo de colaboración con la asociación Women in a Legal World (WLW). El fomento del talento femenino en el sector legal sigue siendo el leitmotiv de esta alianza entre estas organizaciones, que cuentan con diferentes iniciativas y programas en esta materia.

En la firma del acuerdo han estado presentes Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de la Mutualidad de la Abogacía; José María Palomares, subdirector general de Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación de Mutualidad de la Abogacía; Marlen Estévez, presidenta de la organización; y Ana Belén Martínez, secretaria general y directora de relaciones institucionales de la organización.

Igualdad en el sector

Gracias a la renovación del acuerdo, tanto Mutualidad de la Abogacía como su Fundación continuarán participando activamente en las iniciativas puestas en marcha por WLW, como los Premios Women in a Legal World, que la organización otorga a mujeres de reconocido prestigio para destacar su perfil y labor.

Además, seguirán formando parte del grupo de trabajo Think Tank Women on the Board, que busca reunir y conectar en una misma plataforma todas las iniciativas desarrolladas por y para el fomento de la diversidad en los consejos de administración y en los comités ejecutivos de las empresas; y participando de forma activa en las WLW Talks, un espacio creado para el networking y la inspiración donde mujeres con una carrera consolidada en la industria jurídica trasladan su expertise a las asistentes, sirviéndolas de motivación.

En el ámbito de la educación, tanto la Mutualidad como su Fundación seguirán formando parte de los procesos de mentoring, una iniciativa de WLW destinada a desarrollar el potencial de las futuras generaciones de abogadas (alumnas que están cursando los últimos cursos de Grado y de Máster de Acceso al ejercicio de la Abogacía).

Por último, tanto la Mutualidad como la Fundación seguirán contando con el sello Women in a Legal Event en todos sus eventos, garantizando así la visibilidad de la mujer en los encuentros del sector y generando un impacto en la sociedad para que se tome en mayor consideración las opiniones de mujeres expertas de la industria.

Por su parte, Women in a legal World seguirá siendo parte del desarrollo e implementación del Programa de Emprendimiento Jurídico creado por la Fundación Mutualidad de la Abogacía.

La renovación de este acuerdo consolida la relación que ya existía entre ambas organizaciones. Tal y como declara Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de Mutualidad de la Abogacía, “apoyar y potenciar el talento femenino es uno de los objetivos de la Mutualidad y la renovación del acuerdo con WLW no podía estar más en línea con ello. Siguen haciendo falta iniciativas de esta naturaleza para garantizar las oportunidades y reconocimiento que las profesionales del sector merecen”.

Por su parte, Marlen Estévez Sanz, presidenta de Women in a Legal World, “para WLW es un privilegio volver a contar, un año más, con el apoyo de la Mutualidad y de su Fundación en el desarrollo de los programas en los que estamos trabajando para impulsar el talento femenino en el sector legal y trabajar en, no solo en seguir consolidando el posicionamiento conseguido en la materia, sino en alcanzar los derechos que a las mujeres del sector jurídico en España les corresponde para lograr la igualdad total en la industria”.