Protege tu privacidad: cómo evitar que te mencionen en Instagram

Instagram es una de las redes sociales más utilizada. Y es que la app propiedad de Facebook cuenta con millones de seguidores que no paran de subir nuevos contenidos para que disfrutar cuando te apetezca. El problema es que, al haber tantos seguidores, puedes tener alguna situación incómoda.

Como te decíamos, la popular red social de fotografía cuenta con millones de usuarios activos, lo que se traduce en una gran cantidad de fotos, directos y otros contenidos que hacen que la app sea perfecta para pasar horas entretenido. Pero con tantos usuarios, puede que no quieras que te pueda mencionar un desconocido.

En determinadas situaciones puede ser un tanto incómodo que te etiqueten personas que no conoces de nada, por lo que es posible que te interese saber cómo evitar que te mencionen en Instagram

O sencillamente estás cansado de que tus amigos te estén mencionando cada vez que suben una nueva publicación, forzándote a darles un Me gusta que no te apetecía en absoluto. Sí, nos referimos a las típicas fotos de mascotas y parecidas en las que no quieres aparecer.

Así puedes configurar quién puede mencionarte en Instagram

Por suerte, puedes configurar tu cuenta para evitar que nadie te pueda etiquetar en las publicaciones de Instagram, o por lo menos limitar esta opción a tus amigos. Algo muy útil si tienes muchos seguidores a los que no conoces de nada, pero que no paran de etiquetarte siempre que suben una foto, vídeo o cualquier otro contenido.

Igual que puedes evitar que publiquen sin permiso en tu muro de Facebook, te vamos a contar los pasos que debes seguir para poder restringir quién puede mencionarte en Instagram. El proceso es muy sencillo y no te llevará más que unos segundos.

ampliar foto Pasos a seguir para evitar que te mencionen en Instagram Composición propia

Lo primero que debes hacer es abrir los Ajustes de Instagram.

Dentro de los Ajustes, busca la opción Privacidad y pulsa sobre ella.

Ahora, toca en Menciones.

Verás que al entrar en estos ajustes cuentas con tres opciones: permitir que cualquiera te pueda mencionar, permitir que solo tus amigos te puedan mencionar, o directamente prohibir que nadie te mencione.

Ten en cuenta que, si alguien intenta mencionarte aparecerá un mensaje indicando que no permites esta opción. Un mal menor a cambio de aumentar tu privacidad en esta red social de fotografía.

Como habrás podido ver, es un truco muy sencillo y que siempre puedes revertir realizando los mismos pasos y cambiando la configuración si en algún momento cambias de opinión y ya quieres permitir que te mencione en Instagram.