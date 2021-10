Naturgy se da la vuelta y sube tras la opa de IFM

El mercado sigue a la espera de qué ha ocurrido con la opa de IFM sobre Naturgy. El plazo para vender al fondo australiano las acciones de la utility a 22,07 euros por acción concluyó el viernes pasado. Los analistas habían avisado de una fuerte corrección una vez terminara el sustento de la oferta sobre el precio de cotizaón. Pero no ha sido así. El lunes, Naturgy cayó, sí, pero un leve 0,92%, hasta los 21,65 euros por acción. Este martes, tras un arranque de retrocesos que llevaron a la acción a un mínimo de 21,5 euros por acción, el valor se ha dado la vuelta y cotiza con mínimas.

La efectividad de la opa está condicionada a que IFM haya alcanzado al menos el 17% del capital en su oferta. Su hombre fuerte en España, Jaime Siles, confiaba en que superarían de largo ese porcentaje, en una entrevista concedida a CincoDías el pasado 30 de septiembre. Pero los datos definitivos no se conocerán hasta el jueves como muy pronto. Hasta las 10 de la mañana de ese día, los miembros de la Bolsa tienen plazo para comunicar las aceptaciones. La CNMV será la que los comunique de manera oficial.

La oferta se dirigía a un máximo del 22,69% de las acciones, pero las compras en el mercado por parte de Criteria han retirado una parte del capital de la empresa que cotizaba libremente en Bolsa. El holding de participaciones de La Caixa anunció en mayo que elevaría su participación desde el 24,8% que controlaba entonces, y así lo ha hecho: ahora tiene el 26,58%.

IFM se ha guardado la carta de dar por válida la operación aunque no alcance el mínimo del 17%, le basta con lograr un 10%. Así se lo han permitido los bancos que financian la operación con hasta 1.900 millones de euros a través de un préstamo a cinco años. Curiosamente, CaixaBank, controlado por Criteria participa en esa financiación, y también la aseguradora del grupo, VidaCaixa. La mala noticia es que si no logra el mínimo no podrá aspirar a dos puestos en el consejo de administración de Naturgy.

Ahora, la compañía que preside Francisco Reynés dispone de 12 consejeros: seis dominicales –dos correspondientes a Criteria, otros dos a CVC-Corporación Alba y otros dos a GIP–, cinco independientes y un ejecutivo, que es el propio Francisco Reynés.