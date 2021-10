¿Qué es esa carpeta con iconos que aparece en la parte inferior derecha de tu iPad?

Hay que reconocer que la llegada de un nuevo sistema operativo siempre es una gran noticia. Y no solo por las mejoras que suelen traer, que muchas veces no descubrimos de primeras, sino por la sorpresa de encontrarnos con cosas que antes no estaban en esa parte de la pantalla. Y eso ocurre con lo que iPadOS 15 llama como la "Biblioteca de apps".

Ese escondrijo que estrenaron los iPhone en 2020 gracias a iOS 14, no deja de ser una adaptación del viejo cajón de aplicaciones de Android, donde se situaban todas las que tenemos instaladas en el dispositivo mientras que la pantalla de inicio solo albergaba aquellas que realmente utilizamos. Pues bien, un año más tarde de la llegada a los teléfonos, Apple le ha regalado a los usuarios de iPad este mismo recurso.

No, no es una carpeta

Si habéis actualizado vuestro iPad a la última versión (15) lo mismo no habéis reparado en un nuevo elemento que está situado en la parte inferior derecha de la pantalla, en la barra de accesos directos y que tiene toda la apariencia de ser una carpeta con varias aplicaciones en su interior. Pues bien, eso que estáis viendo ahí la llamada "Biblioteca de apps". Ni más ni menos.

¿Qué es esa carpeta que aparece en tu iPad?

La misma a la que podéis acceder tras pasar todas las páginas y que al llegar realiza una animación que maximiza todas las carpetas que contiene desde ese punto en la parte inferior derecha de la pantalla. Así que ya sabéis, cuando queráis tener a la vista TODAS las aplicaciones que tenéis almacenadas en el tablet, distribuidas por tipo y categoría, solo tenéis que tocar en esa zona para que la búsqueda sea prácticamente inmediata.

Recordad que iOS, y ahora iPadOS 15, tiene opciones específicas para gestionar esta biblioteca de aplicaciones ya que podemos elegir que todas las nuevas que nos bajemos desde la App Store vayan directamente a ese sitio, sin hacerse visibles en las páginas de inicio. Es una forma de mantener el tablet intacto, sin cambios ni iconos que se vayan sumando uno tras otro, y que dejan a la vista, a la distancia de un clic, solo los que consideramos más importantes. Si no eres un fan de esta biblioteca de aplicaciones, desgraciadamente, no te podrás deshacer de su presencia ya que Apple considera que es un elemento esencial de sus nuevos sistemas operativos. Así que toca adaptarse.