Los clientes de Santander que vayan a la opa sobre Naturgy no pagarán comisiones

El plazo para acudir a la opa de IFM por entre el 17% y el 22,69% de Naturgy a 22,07 euros por acción concluye este viernes 8 de octubre. La mayor parte de los analistas aconseja vender en el mercado, ante el riesgo de que la operación no llegue a ejecutarse si no logra la condición de aceptación mínima, si bien el fondo australiano puede rebajar esta al 10%. La buena noticia es que los clientes que vendan en la opa a través de Banco Santander no tendrán que pagar ningún gasto ni comisión.

La campaña de IFM para convencer a los pequeños inversores, para la que ha contratado al proxy solicitor Georgeson, hace hincapié en que los clientes de Banco Santander no tendrán que hacerse cargo de ningún gasto, según consta en la página web de IFM para informar de la opa y en el folleto de la operación: “No correrán con los gastos de intermediación derivados de la intermediación de un miembro del mercado en la negociación, las comisiones de liquidación de Iberclear o las comisiones de contratación de las Bolsas de Valores españolas, todos los cuales serán abonados íntegramente por el oferente”.

No es obligatorio que las aceptaciones de una opa cursadas a través de la entidad encargada de la liquidación sean gratis al 100% para el cliente, pero ha sido lo habitual en las últimas propuestas de este tipo en la Bolsa española. También fue gratis para los inversores de Euskaltel que aceptaron la oferta de MásMóvil a través de Banco Santander. El comprador, al igual que hará IFM en la opa por Naturgy si esta triunfa, se hizo cargo de todos los gastos.

La posibilidad de que Naturgy corrija con fuerza en Bolsa una vez concluido el periodo de aceptación, que termina este viernes a las 12 de la noche, está encima del tapete. Esta posible caída no está escrita en piedra, aunque es el escenario central de los analistas. Desde Renta 4 avisan de que “la cotización [de Naturgy] podría estar presionada cuando finalice la opa”. Pero no está incluida en la ecuación la posible suspensión de la reducción de ingresos de las eléctricas para bajar la factura de la luz, como publicó ayer CincoDías.

La reacción de los principales competidores de Naturgy fue claramente al alza, con un subida ayer del 4,31% para Endesa y del 7%% para Iberdrola. Está por ver si finalmente se reducen los ingresos del sector y si esto tiene un efecto sobre el dividendo de Naturgy, que ayer cerró a 21,73 euros, tras ceder un 0,46%.