La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/68, de 6 de diciembre de 1999, declaró Semana Mundial del Espacio la comprendida entre el 4 y el 10 de octubre. Y ello para celebrar cada año a escala internacional las contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales al mejoramiento de la condición humana.

Ha pasado ya casi medio siglo desde que el 4 de octubre de 1957 se lanzara al espacio ultraterrestre el primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik 1. Se abrió así el camino para la exploración del espacio. Solo diez años después, el 10 de octubre de 1967, entró en vigor el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes.

Desde aquel momento hasta la actualidad, la actividad espacial ha alcanzado hitos asombrosos en logros y en volumen de misiones, pero también en servicios y aplicaciones para los ciudadanos y las empresas. Desde la telefonía móvil por satélite y los navegadores de vehículos, hasta la geolocalización satélite de drones y aeronaves tripuladas. Investigación científica y tecnológica se ponen al servicio del un cambio de paradigma en el sector espacial, abierto a nuevos programas de exploración, de innovación y de aplicación tecnológica que desarrollarán diversas áreas de conocimiento, no sólo técnico, sino también jurídico.

En este contexto, ¿qué es hoy el new space? Es la realidad moderna que permitirá revolucionar el mundo con una nueva economía basada en sistemas y aplicaciones espaciales. A diferencia de la carrera espacial de las corporaciones públicas, costosa económica y administrativamente, el new space se abre e impulsa por la participación activa de la empresa privada, cuya inversión busca favorecer los beneficios económicos y sociales ya que el espacio será más accesible para todos.

El new space es ya sinónimo de talento y creatividad, contexto idóneo para fomentar el emprendimiento. El impulso de aplicaciones al servicio de la sociedad, como la observación terrestre para catástrofes naturales como la erupción volcánica de la Isla canaria de La Palma o la agricultura inteligente, junto a proyectos espaciales de interés empresarial como la movilidad, el transporte o la conectividad de las telecomunicaciones, convierten el nuevo espacio en una realidad de presente y de futuro, incluido el turismo espacial o los nuevos materiales y minerales en otros astros. De ahí surge la new space economy, ecosistema emergente en el que resulta necesaria la colaboración público-privada y que cuenta con un elevado potencial de crecimiento.

A nuestro juicio, el sector espacial es imprescindible para que la sociedad pueda acometer retos climáticos, de digitalización de sectores estratégicos, de conectividad, de ciberseguridad, de infraestructuras (carreteras, vías férreas, oleoductos, líneas de alta tensión, etc.) y de protección de derechos e intereses legítimos en nuevos entornos económicos, tales como las smart cities, el internet de las cosas (IoT), los servicios 5G o el impacto de fenómenos como la inteligencia artificial y el blockchain.

El esfuerzo de la exploración humana del espacio ultraterrestre se ha focalizado en el desarrollo tecnológico. No obstante, el new space, incluidos los futuros asentamientos en Marte y la Luna, no solo incrementará las necesidades técnicas, sino que también presenta retos y desafíos jurídicos y legales para hacer posible que las tecnologías que ensanchan horizontes espaciales nuevos queden cubiertas y se genere una seguridad jurídica tan suficiente como demandada por este creciente sector.

El surgimiento de nuevas oportunidades para las empresas que exploran tecnologías de vanguardia representa un importante desafío jurídico, regulatorio y contractual, para dar cobertura a misiones espaciales de empresas privadas con una activa participación productiva y económica. Este nuevo paradigma conduce a las empresas espaciales a dotarse de un nuevo y necesario marco jurídico corporativo y contractual, incluidas las autorizaciones administrativas y de garantía de las responsabilidades propias y ante terceros.

En definitiva, las empresas del new space demandan una mayor solidez jurídica y cumplimiento normativo para posicionarse en este nuevo mercado espacial de crecimiento exponencial en los tecnológico, operativo y económico. Entre estos retos, destacamos las diversas formas jurídicas en atención a la actividad que pretendan desarrollar; la protección de la privacidad de las empresas espaciales y sus misiones en el espacio; los daños derivados de objetos espaciales; el empleo de sistemas, subsistemas, elementos y componentes caracterizados de doble uso que precisan solicitar una autorización o licencia; o la gestión y concesión administrativa de recursos órbita-espectro, necesarios para soportar una infraestructura satelital de radiocomunicaciones.

Finalmente, la complejidad de las operaciones y misiones espaciales y la normativa internacional que rige en el new space hacen que el cumplimiento normativo tenga un valor estratégico en la industria espacial, un sector que requiere un asesoramiento legal especializado, con profesionales multidisciplinares que aporten sólidos conocimientos técnicos.

Efrén Díaz Díaz, responsable del área de Derecho Espacial del Bufete Mas y Calvet