Planes todoterreno para ahorrar ahora y en el futuro

Riesgo. En los productos de ahorro que siguen la estrategia de retorno absoluto hay una diferencia esencial con los vehículos tradicionales: se cambia el riesgo de mercado por el riesgo de gestor. Es decir, “dependemos de que el equipo de gestión esté acertado cuando los mercados van bien y cuando van mal”, recuerda Marta Díaz-Bajo, directora de soluciones de inversión de Atl Capital. Según su análisis de los datos históricos de los resultados de la inversión de retorno absoluto versus las estrategias más clásicas, “a largo plazo es más probable obtener rendimientos que batan inflación con una gestión más tradicional que con los fondos de retorno absoluto”. No obstante, resalta que siempre hay algún plan flexible o de retorno absoluto que sobresale en malos momentos de mercado, pero que “en media, y a largo plazo, no lo hacen mejor. Y algunos de los que sobresalen en un periodo concreto no aportan valor en la siguiente corrección”.

Patrimonio. En base a los datos de VDOS, la categoría de planes de pensiones de rentabilidad absoluta, en la que se engloba el retorno absoluto, supone 467 millones de euros, es decir, el 0,57% del total de los fondos de pensiones en España.