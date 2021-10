Los fondos de inversión suman 16 meses de captaciones de dinero

Los fondos de inversión españoles viven una de las mejores rachas de los últimos años. Desde mayo de 2020 hasta septiembre de 2021, suman 16 meses consecutivos atrayendo dinero. De acuerdo con datos provisionales reportados por Inverco, la asociación de las gestoras de fondos, en el último mes captaron 1.777 millones de euros. En lo que va de año, las suscripciones netas (que descuentan el dinero que van retirando los clientes) asciende a cerca de 20.000 millones de euros.

Los datos de captación están muy correlacionados con la evolución de los mercados financieros, aunque llevan un poco de decalaje. El último año y medio, tras sobrepasar los momentos más oscuros de la pandemia, las Bolsas y los bonos han tenido buenos rendimientos. Y los inversores volvieron a acudir a los fondos como uno de los vehículos predilectos.

Las rentabilidades de la mayoría de fondos fueron muy positivas hasta agosto. Así, los de Bolsa nacional acumulaban un 12% de retorno, los de Bolsa internacional más de un 20%, los mixtos alrededor del 5% y los de bonos estaban algo por encima del 0%. En cambio, en septiembre han cambiado las tornas.

Entre el 1 y el 29 de septiembre, los fondos españoles de Bolsa registraron una depreciación del 1,68%, los sectoriales cayeron un 3,05% y los de renta fija un 0,2%, de acuerdo con datos de la firma VDOS. Normalmente, las correcciones en los mercados no empiezan a sentirse en los datos de captaciones hasta que no transcurren uno o dos meses.

En septiembre, los fondos de renta fija y los globales centraron fueron los más demandado, y registraron suscripciones netas positivas superiores a los 1.400 millones en su conjunto. También los fondos mixtos registraron captaciones importantes, por 650 millones de euros.



Patrimonio

Gracias a las captaciones netas, y a pesar de la ligera deprecación (del -0,69% en el mes), el patrimonio acumulado por los fondos de inversión registrados en España ha marcado un nuevo máximo histórico, en 307.583 millones de euros. Esto supone 32.839 millones de euros más que al cierre de 2020 (12% de crecimiento en el año).

En el conjunto del año, los fondos de inversión acumulan una rentabilidad del 4,7%, donde la práctica totalidad de las categorías presentan rendimientos positivos, siendo superiores al 10% en aquellas vocaciones centradas en renta variable pura, en el mercado nacional y siendo superiores al 15% en el mercado internacional.

Las gestoras bancarias siguen siendo las que más dinero atraen. Así, CaixaBank AM (recién fusionada con Bankia Fondos) ha tenido unas suscripciones netas de 237 millones de euros, Santander AM de 274 millones de euros, y BBVA AM de 251 millones. Entre los 10 nombres que más dinero están captando solo se cuela una firma no bancaria, Mutuactivos, el brazo inversor de Mutua Madrileña, con 27 millones.