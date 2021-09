WhatsApp te dejará crear excepciones a los contactos que pueden ver tu ‘última vez’

WhatsApp no se caracteriza por tener una enorme cantidad de opciones para controlar nuestra actividad, aunque cuenta con una que puede traer más problemas que beneficios. Se trata de lo que en inglés llaman last seen y que viene a ser una especie de información que le dice a otra persona la hora en la que estuvimos conectados por última vez.

Aunque no lo creáis, esta función da para crearnos más de un problema porque si alguien (demasiado pendiente de la app) nos escribe a una hora y esa última vez aparece que fue mucho más tarde, ¿por qué no leímos lo que nos mandó? ¿Acaso estamos enfadados con él y se lo hacemos saber de esa forma? Para evitar este tipo de líos nada mejor que bloquear esa información a ciertas personas. Pero por desgracia, hasta ahora WhatsApp no contaba con una herramienta que nos permitiera discriminar con tanta precisión.

Elige quién no puede ver tu última vez

Si hace algo menos de tres semanas ya os contamos que la versión de iOS tendría una opción específica para crear excepciones a aquellos contactos que no queremos que vean nuestra última conexión en la aplicación, ahora la noticia es que esa misma herramienta ha sido avistada en las betas de Android, por lo que WhatsApp no se dejará fuera a los usuarios con el sistema operativo de Google.

Podrás crear excepciones a tu 'última vez'. WABetaInfo

Como podéis ver por la pantalla que tenéis justo encima, no solo podremos elegir entre todos los usuarios que nos escriban o ninguno, sino que también será posible marcar solo a los contactos que almacenamos en el smartphone y, aquí llega la novedad, toda la agenda salvo excepciones concretas que podemos señalar añadiendo a una lista aquellos nombres que no queremos que sepan cuándo fue la última vez que estuvimos conectados.

Lo bueno de esta nueva herramienta es que funciona entre diferentes versiones de la misma aplicación. Es decir, que si activamos este bloqueo selectivo desde una release de Android más reciente que la que tiene la persona que queremos llevar a esa lista negra, funcionará sin que exista la necesidad de que ambos trabajemos con la misma versión de WhatsApp. Algo que no es habitual encontrar cuando aterrizan nuevas funcionalidades en la plataforma.

Sea como fuere, de momento estas funciones se encuentran dentro de las versiones beta, por lo que tendremos que esperar algunas semanas más para que podamos tenerlas operativas en las versiones oficiales de la App Store y la Play Store de Android. ¿Os parece útil una herramienta de estas características?