WhatsApp y los problemas de su soporte multidispositivo en tablets y ordenadores

Como ya os informamos en los últimos días, la función multidispositivo de WhatsApp ya está disponible para probar en versión beta, tanto en iOS como en Android, por lo que nos podemos ir haciendo una idea de cómo funciona y que, en esencia, nos permite seguir conectados aunque el teléfono principal esté, como dice esa famosa voz que escuchamos a través del móvil de vez en cuando, "apagado o fuera de cobertura".

Ahora bien, esa nueva función, en la que millones de usuarios tenían depositadas sus esperanzas de que permitiera activar WhatsApp en un segundo smartphone, se ha venido esfumando de forma progresiva en los últimos tiempos al comprobar que parece centrarse en exclusiva tanto en las versiones web como de escritorio de la aplicación. Así que, ¿cómo podríamos utilizarla en otro dispositivo móvil sin necesidad de tener que acceder vía Chrome, por ejemplo?

Descarga de mensajes en WhatsApp

La captura de pantalla que os traemos hoy, y que ha publicado WABtaInfo, supone un rayo de esperanza para millones de usuarios de la app, que esperan tener la oportunidad de activar su cuenta en un segundo dispositivo móvil. Al fin y al cabo, lo que se puede apreciar en la imagen es el momento en el que WhatsApp nos indica que se está descargando los mensajes de las conversaciones desde... ¿un servidor de los de Facebook?

Descarga de mensajes en WhatsApp. WABetaInfo

Alrededor de esta función existen muchas teorías. La opción de soporte multidispositivo funciona de una manera realmente extraña y con problemas porque hay ocasiones en las que los mensajes no aparecen en las conversaciones y en su lugar recibimos el aviso de "Esperando el mensaje. Esto puede tomar tiempo", además de un enlace a más información. Es allí, precisamente, donde WhatsApp nos explica que cuando leemos eso, significa que hasta que el móvil de la otra persona no se conecte y entre en nuestro chat, no podrá acceder a esos mensajes que nos envió, por lo que tardará en recuperarlos.

Este sistema convertiría nuestros dispositivos vinculados en simples servidores de mensajes enviados de tal forma que cuando trabajan todos a la vez, permiten que dé igual desde dónde nos conectemos y con qué dispositivo, porque siempre existirá información sobre todos los mensajes que escribimos y enviamos a los demás, y los que nos mandan, ya sean conversaciones entre dos o grupos de muchos más integrantes. Sea como fuere, recuerda que ya puedes unirte a la versión beta de WhatsApp para el soporte en varios dispositivos dentro de "Ajustes > Dispositivos vinculados > versión beta para varios dispositivos".