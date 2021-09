Windows 11: Epic y Amazon llevan sus tiendas de apps y juegos a la Microsoft Store

Microsoft tuvo momentos difíciles hace prácticamente una década, cuando su apuesta por la telefonía móvil con un sistema operativo propio no pudo hacer frente a iOS y Android. Entonces comprendieron que la mejor forma de competir no era levantando muros, sino alternativas a los usuarios y dentro de ese camino que han recorrido a lo largo de la última década podemos enmarcar esta decisión.

Y es que cuando apenas quedan cinco días para que Windows 11 legue al mercado, con forma de actualización gratuita para los usuarios de Windows 10, hemos conocido que Microsoft ha abierto sus puertas para que cualquier compañía que tenga una tienda de aplicaciones, o videojuegos, pueda formar parte de su ecosistema de manera completamente nativa, ofreciendo la descarga de su aplicación desde una fuente fiable como es el sistema operativo.

Epic y Amazon serán las primeras

Con este movimiento, los usuarios no tendrán que ir a buscar descargas a otras webs ni correr riesgos innecesarios ya que dispondrán de un ejecutable perfectamente legítimo y verificado con el que instalar las tiendas oficiales de Epic Games y Amazon. La primera, como todos sabéis, enfocada en los videojuegos y, la segunda, en prácticamente cualquier app de la categoría que sea.

Epic Games Store dentro de la tienda oficial de Windows. Microsoft

En el caso de Amazon no nos extraña nada su presencia porque durante los eventos del pasado verano, quedó claro por parte de Microsoft que la compatibilidad de Windows 11 con apps de Android necesitaría de un acuerdo específico con alguna empresa que ya tuviera en su poder una store de estas características. Así que lo anunciando en las últimas horas viene a reafirmar esos movimientos que se han venido produciendo en los últimos meses de la mano de los de Jeff Bezos.

El caso de Epic Games Store es harina de otro costal ya que el negocio de los videojuegos es especialmente sensible y seguramente los dueños de Fortnite no habrían dado este paso de no quedarse con el 100% del dinero de las ventas que se generen a través de esta vía. Salvado ese escollo, los norteamericanos parecen haber tomado la delantera para estar presentes en Windows 11 en los primeros meses de vida del sistema operativo. ¿Veremos llegar a Steam? Ahí la cosa se complica ya que los de Gabe Newell siempre han ido por libre y será difícil verlos pasearse por la tienda de Windows 11. Pero veremos.

Desde Microsoft han querido dar la bienvenida a estas tiendas afirmando que “al igual que cualquier otra app, las tiendas de aplicaciones de terceros tendrán una página con los detalles de producto que se podrá encontrar mediante la búsqueda o la navegación, de tal forma que los usuarios podrán dar con ella e instalarla con la misma confianza que cualquier otra aplicación de la Microsoft Store para Windows [...] Hoy anunciamos que Amazon y Epic Games llevarán su tienda de aplicaciones a la Microsoft Store en los próximos meses, y esperamos dar la bienvenida a otras tiendas en el futuro”.