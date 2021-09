Maroto: "España tiene la ambición de tener una fábrica de chips"

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado este viernes que el Gobierno tiene la "ambición" de poder contar con fábricas de semiconductores en España para solucionar de una forma definitiva la falta de abastecimiento de chips que sufren las plantas de vehículos.

En declaraciones a la prensa tras participar en la presentación del libro 'The wine routes of the world', Maroto ha afirmado que el Gobierno está "preocupado y trabajando" con el sector de la automoción para identificar cuáles son los problemas de suministro y poderse así adelantar a la falta de abastecimiento de microchips.

Ha señalado que, a corto plazo, la solución pasar por identificar "dónde están las rupturas (en la cadena de abastecimiento)", junto con las medidas de flexibilización que están utilizando las empresas, con paradas de producción y expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE).

Además, Maroto ha destacado que el Ejecutivo, anticipándose a que esta situación se pudiera prolongar en el tiempo, "incorporó dentro del PERTE del vehículo eléctrico y conectado (VEC) inversiones para poder desarrollar esa capacidad productiva de semiconductores".

"Vamos a ser impulsores de que en el ámbito de Europa se puedan albergar esas futuras fábricas a las que aspiramos en España", ha resaltado.

La planta de Stellantis-Opel de Figueruelas (Zaragoza) mantendrá la próxima semana parada su actividad en sus dos líneas de producción por la falta de semiconductores. Según han confirmado fuentes de la compañía, los problemas de abastecimiento de componentes hacen necesario paralizar la actividad productiva en las dos líneas durante la semana del 27 de septiembre al 1 de octubre.

El pasado martes, la automovilística tuvo que parar su actividad en las dos líneas desde las 22.00 horas. Desde la empresa han agradecido la "colaboración, comprensión y flexibilidad" de todos los empleados en este contexto global de crisis de componentes en el sector del automóvil y avanzan que la próxima semana la compañía hará una comunicación respecto a la reanudación de la actividad en la semana del 4 de octubre.