Cómo es posible asegurar ahora las viviendas ante el volcán de La Palma

La erupción del volcán de la ladera Montaña Rajada en La Palma ha arrasado cientos de viviendas, además de haber causado daños materiales de todo tipo, incluidos vehículos, animales, terrenos... Quienes tuvieran un seguro del hogar tendrán derecho a su correspondiente indemnización si pierden su vivienda o sufren daños en ella, conforme a las condiciones de su póliza, aunque no será la aseguradora la que corra con los gastos sino el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). ¿Pero qué ocurre si no hay una póliza de por medio? ¿Los propietarios están a tiempo de hacer algo? Sí, pero los plazos son muy apretados. Pueden contratar una póliza, pero han de transcurrir siete días para que el CCS pueda intervenir. Este tiempo puede ser suficiente si la erupción se alarga meses y continúa engullendo viviendas.

El importe de los daños estimados en la isla canaria hasta el momento ronda los 400 millones, y la cuantía crece minuto a minuto. Las viviendas con seguro están cubiertas, pero existe un margen para que también lo estén aquellas que no cuentan con seguro, aunque existe un periodo de carencia. "No quedarán cubiertos por el seguro de riesgos extraordinarios los daños y pérdidas derivadas de los fenómenos de la naturaleza (...) que afecten a bienes asegurados por pólizas cuya fecha de emisión o de efecto, si fuera posterior, no preceda en siete días naturales a aquel en que ha ocurrido el siniestro", indica la normativa sobre el seguro de riesgos extraordinarios.

Desde el comparador de seguros Acierto.com, señalan que "para tener derecho a la indemnización del Consorcio en caso de riesgos extraordinarios deben haber transcurrido siete días desde la fecha de emisión de la póliza, o desde la de su efecto, si fuera posterior. Cubren todo lo que ocurre a partir de 7 días desde que contratas, a no ser que el cliente procediera de otro seguro anterior de manera ininterrumpida; en este caso se eliminaría la carencia". Solo así puede actuar el Consorcio de Compensación de Seguros.

Jesús Alonso, director de Operaciones de Marsh Iberia, explica en una nota que, "para que las personas afectadas puedan recibir la cobertura otorgada por parte del Consorcio, lo primero que tiene que haber es una póliza de seguro en vigor, que se encuentre al corriente de pago y que cubra los daños a los bienes afectados (casa, local, comercio, negocio, vehículo…) o a las personas (vida o accidentes)". El pago de las primas de los seguros ordinarios, incluye un pequeño recargo que se destina al CCS, para que pueda hacer frente a este tipo de situaciones.

En Marsh Iberia añaden que la ley otorga un plazo de siete días desde la ocurrencia de los daños para realizar la notificación de los mismos, pero considerando el especial impacto que estos eventos tienen, normalmente, el CCS aceptará las solicitudes presentadas con posterioridad.

Existen tres vías para presentar esta solicitud. Por teléfono al 900 222 665, por internet en www.consorseguros.es o a través del agente o corredor de seguros. La solicitud la puede presentar el propio asegurado, su compañía de seguros o su corredor o agente de seguros.

Los documentos requeridos para presentarla son:

Datos de la póliza de seguro: entidad aseguradora y número de la póliza.

Identificación de quien presenta la solicitud de indemnización por teléfono y del asegurado, si fueran personas distintas: nombre y apellidos o razón social; NIF o CIF;

Dirección y teléfonos de contacto para poder continuar con el proceso de resolución.

Datos bancarios para el pago de la indemnización

Descripción de los daños, situación de los bienes afectados. En el caso de daños a vehículos a motor: marca, modelo y matrícula del vehículo dañado. Si se encontrase en un taller para ser reparado, es preciso facilitar el nombre, dirección y teléfono del mismo para agilizar la peritación de los daños.

El CCS ha informado, explican en Marsh, sobre la pasada Dana que afectó a varias zonas de España, que tuvo lugar a finales de agosto y principios de septiembre ocasionando en torno a 9.500 siniestros con un coste aproximado de 45 millones de euros.

Las más afectadas fueron las provincias de Valencia y Castellón, en donde se estiman en torno 3.300 siniestros con un coste de 16 millones de euros; después Toledo y Cuenca, con 2.500 siniestros y un coste aproximado de 14 millones de euros; y por último Madrid, en donde se estiman 1.600 siniestros evaluados en 2,5 millones de euros.