Así impacta en cada compañía el ajuste eléctrico de Ribera

La incertidumbre está servida en el sector energético cada vez que suenan tambores de cambios regulatorios. Pero dentro de la industria hay compañías que sufren más en Bolsa que otras. Naturgy no ha sido de las que más ha perdido a causa del anuncio de las medidas aprobadas por el Gobierno el pasado martes con el objetivo de reducir el precio de la luz. De hecho, las acciones del grupo gasista despiden la semana en tablas, ancladas gracias a los 22,07 euros que ofrece IFM en una opa que está en periodo de aceptación hasta octubre. Nada que ver con los castigos del 8,6% de Iberdrola o el batacazo del 11,8% de Endesa en solo tres días.

Con todo, los analistas han cifrado el efecto que esto podría tener en el beneficio de Naturgy. Victor Peiró, directo general de análisis de GVC Gaesco, cifra el efecto máximo en el beneficio de Naturgy en el 5%, pero es un “impacto en principio sobre el beneficio extra conseguido por el precio excepcionalmente elevado potencialmente conseguido. Es una aproximación teórica”. A raíz de las nuevas medidas, Barclays ha recortado las previsiones de BPA para 2021 en un 6%, hasta 1,03 euros desde 1,09 euros y para 2022 hasta 1,18 desde 1,25 para reflejar el impacto negativo de los mecanismos de recuperación de los precios del gas para la energía hidroeléctrica y la generación nuclear de Naturgy. Las nuevas previsiones de Barclays incluyen la reducción de emisiones de carbono, que estiman que no tendrá impacto hasta 2023.

El banco de inversión mantiene la recomendación en sobreponderar pero recorta el precio objetivo en un 1%, hasta los 24,7 euros desde los 25 anteriores, un nivel que de todos modos sigue estando ampliamente por encima de los 22,07 euros que ofrece IFM. El propio consejo de administración de Naturgy considera el precio de la opa como “poco atractivo”, aunque “razonable” ante la incertidumbre del momento.

Por su parte, Ángel Perez, de Renta 4, está expectante por saber hasta qué punto estas medidas no puedan suponer un varapalo a la opa parcial de IFM, ya que podría toparse con dificultades a la hora de alcanzar el 17% del capital como mínimo de aceptación (está abierta la posibilidad de que sea inferior pero no se ha fijado un porcentaje), y considera que el riesgo de que la oferta no salga adelante está vigente. No es así como piensa IFM, que cree que las últimas medidas del Gobierno le facilitan la entrada en Naturgy.

El mercado cree que se incrementa la posibilidad de ver una fuerte corrección en el valor, una vez finalice todo el proceso de la opa. El precio objetivo de consenso es 22,62 euros, lo que supone un escaso 4,7% de potencial de revalorización.