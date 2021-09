Las técnicas más eficaces para aprender a gestionar el tiempo

Aunque la tecnología es, sin duda, una potente herramienta para mejorar la administración del tiempo en una empresa, hay que prestar atención a la paradoja que señala Ana Fernández, socia directora de Barna Consulting Group: “Se ha dedicado más tiempo a crear herramientas para gestionar el tiempo que a crear hábitos que ayuden a mejorar esta gestión”.

O lo que es lo mismo, la tecnología por sí sola no va a obrar el milagro de que una empresa logre un uso óptimo. “Si no se está dispuesto a cambiar, no se logrará resultados”, añade.

Teniendo en cuenta esta advertencia a continuación se destacan las plataformas, las aplicaciones y otros instrumentos que pueden colaborar en este proceso:

Plataformas colaborativas. Muy necesarias, debido a la transformación digital que experimentan las compañías. Algunas de ellas son Microsoft Teams, Slack, Zoom o Google Hangouts.