Los costes laborales de las empresas se disparan un 13,2% frente al Gran Confinamiento

El coste empresarial de contar con un trabajador sufrió esta primavera el mayor incremento interanual de las últimas dos décadas, del 13,2% hasta los 2.766 euros por empleado, salto que se explica porque compara con el segundo trimestre de 2020, cuando la pandemia del Covid dio paso al Gran Confinamiento y al cese de toda actividad no esencial causando una parálisis laboral generalizada.

Teniendo en cuenta este matiz, el coste salarial por trabajador y mes aumenta un 14,4% y alcanza los 2.064,37 euros, mientras que el resto de costes crecen un 9,9%, situándose en 702,02 euros, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, la jornada semanal media pactada en el segundo trimestre de 2021 fue de 34,6 horas, teniendo en cuenta tanto los empleos a tiempo completo y parcial. De ese total, no se trabajaron efectivamente unas 5,4 horas semanales.

De ese total de horas perdidas, 2,2 son por vacaciones y fiestas disfrutadas; 1,8 se deben a bajas por incapacidad laboral y una hora no se ha trabajado por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor, lo que incluye el tiempo no trabajado de los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Las otras 0,4 horas responden a otros motivos, como permisos remunerados, de maternidad o paternidad, conflictividad laboral, etc.

A partir de ahí, el INE señala que el coste laboral por hora efectiva baja un 5,2% en tasa anual debido a que el aumento de las horas trabajadas es superior al de los costes laborales. A su vez, en tasa trimestral, y con datos corregidos de calendario y desestacionalizados, el coste laboral por trabajador aumenta un 1,3% y el coste por hora efectiva un 0,5%.

De hecho, con resultados corregidos de calendario la tasa anual por hora efectiva es del –5,2%, mientras que por trabajador es del 13,2%. Desestacionalizados, el coste laboral por hora efectiva disminuye un 5,1%, mientras que por trabajador aumenta un 13,0% en el segundo trimestre de 2021 respecto al mismo periodo de 2020.

A su vez, el INE ha registrado un total de 119.212 vacantes en el segundo trimestre del año, de las que el 88,6% se concentra en el sector servicios.