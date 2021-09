Qué artículos puede comprar un niño en Internet y cuáles no

El 85 por ciento de los niños de 10 años tiene un teléfono inteligente. De ellos, un 75 % cuenta con acceso a Internet, según un reciente estudio de la Universidad Pública de Navarra. Navegar por tiendas virtuales como Amazon o Wallapop es relativamente sencillo para un menor. Pero ¿están capacitados legamente para comprar por Internet? Aunque sea su hábitat natural, la realidad es que la ley limita el poder de actuación de los jóvenes en la world wide web.

El Código Civil reconoce a los menores no emancipados lo que en Derecho se conoce como capacidad de obrar limitada. Esto significa que pueden adquirir bienes o servicios "de la vida corriente propios de su edad de conformidad con los usos sociales". Por ejemplo, un libro o un juguete, normalmente objetos de poco valor.

La norma general, por tanto, es que, para comprar – también por Internet – los menores necesitan el permiso de sus padres o tutores legales. Pero todo caso merece su estudio. Eugenio Ribón, presidente de la Asociación Española de Derecho de Consumo, aclara que la capacidad para comprar de un menor "debe acomodarse al sentido común". La edad es importante: "No puede valorarse igualmente la contratación de un niño de 7 años que la de un adolescente de 17", apostilla el abogado.

Lo que no pueden comprar los menores son objetos como coches, joyas, y en general, cosas "que no se corresponda con su capacidad económica", explica el abogado. Tampoco productos dirigidos a mayores de edad. O algo que comprometa la capacidad económica de sus padres. "No es lo mismo un sobre de cromos o una entrada de cine que una suscripción anual en una plataforma digital", aclara Ribón.

Félix Pastor Alfonso, socio en De la Riva y Pastor Abogados, coincide en que un niño no puede comprar cualquier cosa en plataformas como Wallapop o Vinted. "Salvo actos muy concretos, los menores de edad no pueden celebrar contratos por sí solos", recuerda.

Por su parte, Rosana Pérez Gurrea, abogada experta en derecho de los consumidores y profesora de la Universitat Oberta de Catalunya, va más allá y afirma que en el entorno de Internet "los menores de edad no tienen capacidad para comprar", por lo que siempre "necesitan autorización de sus padres".

Perfiles falsos

Crear un perfil falso en Internet es fácil. Portales como MediaMarkt o Amazon exigen a sus compradores ser mayor de 18 años y firmar declaraciones responsables al respecto. Intentan exonerarse así de cualquier responsabilidad en caso de cerrar una compraventa con un menor que, legamente, no está capacitado para ello.

"Es el empresario, y con mayor razón en la contratación online, el que debe articular los mecanismos adecuados para asegurar que el producto o servicio que vende es dirigido a una persona con plena capacidad de contratación y que se ajusta a los usos sociales", confirma Ribón. Pérez Gurrea agrega, este sentido, que "existen certificados digitales que permiten identificar o relacionar a todas las partes".

Sin ir más lejos, hace unos días Instagram anunció que utilizará Inteligencia Artificial para detectar la edad real de sus usuarios. El objetivo de Mark Zuckerberg es identificar a aquellos perfiles que se escondan tras identidades falsas; en especial, a los menores de 14 años que no tienen permitido acceder a la red.

Pacto reversible

Si, a pesar de estos controles, un menor compra algo que no debe por la red, no todo está perdido y existe margen para deshacer el entuerto. Pastor defiende que, en estos casos, el contrato es "anulable", pero "una vez cumplida la mayoría de edad se confirmaría el acuerdo, por mucho que se celebrara por el menor de edad sin el consentimiento de los padres". "Si se pidiera la anulación la demanda debe presentarse en el plazo de 4 años", apunta el abogado.

Sin embargo hay diversidad de opiniones. La letrada Pérez Gurrea opina que, en estos casos, el "contrato es directamente nulo por falta de consentimiento" – distinto que anulable –. En estos casos es como si la compra nunca hubiese existido.