La estadounidense Hilton abre dos hoteles en Madrid y Barcelona

Los inversores hoteleros siguen apostando por Madrid y Barcelona. La estadounidense Hilton ha anunciado esta mañana dos proyectos en Madrid y Barcelona muy ligados al turismo de negocio y ocio. El más importante es la entrada de marca Canopy (Hilton cuenta con 18 marcas en todo el mundo) en España a través de un hotel en Madrid, que se convertirá en la cuarta localización en Europa tras París, Reikiavik y Zagreb. El inmueble, propiedad de HIP (el brazo inversor hotelero de Blackstone), ha sufrido una reforma integral de 43 millones de euros y será gestionado por Barceló. Enclavado en el corazon financiero de Madrid, el hotel cuenta con 314 habitaciones, doce salas de reuniones, piscina en la azotea y varios restaurantes, uno de ellos en la terraza del ático, y estará orientado tanto a clientes de ocio como de negocio.

HIP ha invertido 43 millones en la reforma del inmueble de Madrid, que será gestionado por Barceló

La segunda apertura se realizará en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con la apertura de un hotel de 11 pisos y 241 habitaciones de la marca Hampton by Hilton en el entorno del recinto ferial de la capital catalana. Se trata del segundo activo de esta marca España, ya que cuenta con otro inmueble en Alcobendas (Madrid).

La operación, al igual que el nuevo Canopy es a tres bandas: Hilton aporta la marca, el grupo holandés Borealis Hotel Group es el propietario del activo y Panoram Hotel Management lo gestionará (esta compañía también lo hace con el hotel de Alcobendas). “Estamos encantados de asociarnos con Borealis Hotel Group y Panoram Hotel Management una vez más para presentar Hampton by Hilton en Barcelona. Con tres propiedades existentes en la ciudad bajo nuestras marcas Hilton Hotels & Resorts y Curio Collection by Hilton, este hotel mejora aún más nuestra oferta tanto para viajeros de negocios como de placer y subraya nuestra creciente confianza en una fuerte recuperación para el sector turístico. Tras la apertura de Hampton by Hilton Alcobendas Madrid el año pasado, esta apertura también destaca el creciente atractivo de Hampton by Hilton, con más de 100 en funcionamiento o en desarrollo en toda Europa ”, recalcó David Kelly, vicepresidente senior de Europa Continental de Hilton.