Álvarez & Marsal descarta ahora "olas de morosidad como estábamos esperando" en la banca

La banca española parece que ha controlado mejor de lo previsto al inicio de la pandemia del coronavirus, en marzo del pasado ejercicio, la morosidad. Todos los expertos coinciden en que la esperada ola de créditos dudosos derivados de la crisis económica por la pandemia se desinfla.

La consultora Alvarez & Marsal así lo ha puesto de manifiesto en un informe en el que analizan los test de estrés y los resultados del segundo trimestre. Así, ha destacado la "clara mejora" de los resultados del sector, así como de su rentabilidad, y ha señalado que no se están produciendo "olas de morosidad como estábamos esperando", según ha declarado el director general de la firma en España y Portugal, Fernando de la Mora, durante la presentación de una nueva edición de

su informe 'Pulso a la banca' y que analiza las once entidades más grandes de España: CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell, Bankinter, Abanca, Unicaja, Kutxabank, Ibercaja, BCC y Liberbank.



Eso sí, no descarta que en un año la morosidad de algunas empresas suba como consecuencia del covid, tras finalizar las ayudas recibidas, como los créditos ICO. Pero De la Mora sí rechaza que se produzcan olas de morosidad, ya que la ayuda proporcionada por el Estado "ha sido muy extensa y hasta ahora ha sido efectiva en parar la morosidad", y no descarta "que en el futuro se vean continuas caídas" de la ratio de morosidad.



En concreto, frente a unas provisiones de las entidades que llevaban a ponerse en una ratio de entre el 7% o el 8%, doblando la actual tasa de mora, Alvarez & Marsal adelantaba un nivel de morosidad de entre el 5 o el 6%, algo que "está por ver".



"Lo que sí vemos es que toda la ayuda estata existente va a evitar grandes olas masivas de morosidad", aunque De la Mora no ha descartado que haya empresas donde tengan que reestructurarse o que no puedan salir adelante por cambios estructurales en la economía o por 'shocks' adicionales al de la pandemia, lo que puede llevar a un incremento de los créditos

dudosos.



Por su parte, el director senior, Eduardo Areilza, ha recordado que los préstamos ICO son "a muy largo plazo" y tienen carencia. "Mientras no tengas que pagar nada, no pasa nada, habrá que ver cuando acaben esas cadencias quien paga y quien no paga".



De La Mora ha recordado que en 2022, la línea ICO de reestructuración continuará abierta y, ante un posible impago de ciertas empresas como las pymes, la banca puede ofrecer una condonación de deuda, una medida que cuenta con un presupuesto de 3.000 millones.



El ratio de morosidad del conjunto de entidades españoles analizadas siguió reduciéndose en el segundo trimestre de 2021 hasta situarse en un 4,05%, como consecuencia de la caída los de préstamos dudosos y al incremento de los préstamos totales a cliente, mientras que la tasa de cobertura se situó en el 60%, una de las más altas del sistema financiero europeo, que tiene un media del 44,7%, aunque la tasa de mora de media en Europa es del 2,68%



Abanca, Kutxabank, Ibercaja y Bankinter son las entidades que se situaron por encima de la media del mercado en ambos indicadores, tanto en ratio de morosidad como en tasa de cobertura.



Por el contrario, la analista de Alvarez & Marsal, Ivonne Cilio, ha destacado que Santander es la entidad con la ratio de morosidad más elevada entre las entidades analizadas, aunque ha apuntado que se prevé que esta tendencia tienda a disminuir con ciertos procesos como venta de carteras de activos.



La rentabilidad del sector en España también ha mejorado en el segundo trimestre, así como la eficiencia, con unl menor ritmo de provisiones.



La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) aumento en más de cinco puntos porcentuales respecto a hace un año, hasta el 8,10%una de las más altas en Europa. Se mantiene también la tendencia descendente del coste de riesgo de la banca española, con 47 puntos básicos menos que a cierre de junio de 2020.



El incremento medio del ROE está también marcado por Bankinter, entidad que experimenta un aumento más significativo debido a las plusvalías de la desinversión de su negocio asegurador.



La solvencia continua en los valores máximos de los últimos cinco años, presentando un CET1 'fully loaded' del 12,98%.



El informe destaca que ya se comienza a detectar el efecto de los recortes de costes derivados de los ajustes de plantilla y cierre de oficinas. Así, el ratio de eficiencia es del 53,7%, aunque se mantienen por encima del objetivo del 45%, que proporcionaría retornos sobre el capital que devolverían las valoraciones de las entidades a niveles por encima del recogido en los libros de contabilidad.



Del mismo modo, Alvarez & Marsal observa una mayor productividad por sucursal de todas las entidades, destacando Santander como el banco con mayor ganancia de productividad en términos de volumen de negocio por sucursal, derivado de los cierres llevados a cabo.

Los expertos de Alvarez& Marsal, aunque destacan la salud de la banca mediana y su fuerte competencia codo con codo con la gran banca, no descarta futuras fusiones en este segmento del sector, o incluso entre entidades europeas. Creen que la consolidación no ha finalizdo.