Las zapatillas impulsadas por Roger Federer saldrán a Bolsa valoradas en 5.500 millones de dólares

On, la marca suiza especializada en zapatillas deportivas que tiene al tenista Roger Federer entre sus inversores, prevé salir a la Bolsa de Nueva York en la recta final de 2021 con una valoración de 5.500 millones de dólares, algo más de 4.600 millones de euros al cambio actual, según el folleto que la compañía ha publicado hoy en el supervisor del mercado estadounidense, la SEC.

Esta, fundada en 2010 por Olivier Bernhard, David Allemann y Caspar Coppetti, prevé emitir un total de 31,1 millones de acciones con un precio situado en un rango de entre 18 y 20 dólares. Alrededor de 25,4 millones serán emitidas por la compañía y la cantidad restante procederán de algunos de sus inversores actuales, que venderán parte de su participación. En caso de vender todas al precio máximo marcado, On levantaría un total de 622 millones de dólares.

El fondo Point Break es el actual primer accionista de la sociedad con alrededor del 25% de los títulos. Los tres fundadores suman en la actualidad el 8,5% de las acciones ordinarias, aunque mantienen el poder decisión al ostentar el 56% de los derechos de voto. Estos están entre los inversores que venderán parte de sus títulos, reduciendo su posición agregada en el accionariado al 6,3%, tras traspasar algo más de 17 millones de acciones. Al precio máximo de la horquilla, podrían repartirse algo más de 340 millones de dólares. Pese a ello, conservarán el 53% del poder de voto.

El folleto publicado en la SEC no detalla la posición de Federer, que entró en la compañía en 2019. Además de ser uno de sus inversores, también participa en el desarrollo de alguna de sus zapatillas y en tareas de marketing. De hecho, ON ha lanzado una colección bajo la marca The Roger, propiedad del tenista. El documento de la emisión explica que la participación de Federer "ayudará a mejorar nuestro desarrollo de producto, marketing y experiencias con los aficionados". "Un elemento de nuestra estrategia de marketing ha sido crear un vínculo en el mercado de entre nuestros productos y los atletas profesionales y olímpicos, como Roger Federer y varios triatletas de todo el mundo", añade.

On viene acumulando un rápido crecimiento en los últimos años, que no ha sido frenado por la pandemia. Sus ventas al 30 de junio de este año eran de 315,5 millones de francos suizos, unos 290 millones de euros, lo que implica un crecimiento del 84% respecto al mismo periodo del año pasado. Además, representa el 74% de todo lo que vendió en 2020. Su resultado al cierre del semestre fue de algo más de tres millones de euros, por las pérdidas de 30 millones de un año antes.

La firma suiza se ha hecho popular por la tecnología innovadora que aplica en el diseño de sus zapatillas, principalmente en su suela, permitiendo una mayor amortiguación en la pisada, lo que reduce la fatiga muscular, y a la vez favoreciendo un despegue del pie del suelo con mayor propulsión. Según la información del folleto, sus productos se venden en más de 8.000 tiendas repartidas en 50 países, entre ellos España, sobre todo en tiendas especializadas en aventura y deporte de competición.