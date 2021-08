El precio de la luz caerá este domingo un 7,4%, pero seguirá por encima de los 100 euros/MWh

El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista caerá este domingo un 7,43% en comparación con el sábado, con lo que acumula el tercer descenso consecutivo, pero se mantendrá por encima de los 100 euros el megavatio hora (MWh).



En concreto, este domingo el precio medio de la luz se situará en 102,03 euros/MWh y marcará un máximo de 128,41 euros/MWh, de las 21.00 a las 22.00 horas, y un mínimo de 93,06 euros/MWh, de las 16.00 a las 17.00 horas, según datos de OMIE recogidos por Europa Press.



Con respecto a hace un año, el precio medio diario de la electricidad para este domingo se multiplica por tres en comparación con el 30 de agosto de 2020, cuando se situó en 33,75 euros/MWh.

Un récord tras otro

En lo que va de agosto, el pool, como se conoce en el sector al mercado mayorista de la electricidad, ha pulverizado todos los récords vistos hasta ahora, apuntando a un precio medio para el mes por encima de los 100 euros/MWh.

Del 9 al 13 de agosto ya marcó una cifra máxima tras otra. Esta semana incluso está superando los registros de hace dos semanas, que coincidió con la ola de calor de este verano, y se han tocado tres de los cinco máximos diarios de la serie histórica entre el miércoles y el viernes.



Esa espiral alcista ha llevado a focalizar el debate político en cómo abaratar el precio de la electricidad. De hecho, el Gobierno abrió la puerta a crear una empresa pública energética, tal y como viene desde hace tiempo pidiendo su socio en el Ejecutivo, Unidas Podemos.



De hecho, la formación morada ha realizado una última propuesta al Gobierno para abaratar la factura de la luz que pasa por limitar el precio de la energía nuclear e hidroeléctrica mediante decreto ley.



La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparecerá el próximo lunes 30 de agosto en el Congreso para dar cuenta de esta espiral alcista en el precio de la electricidad.



Este contexto de subidas en el 'pool' eléctrico está marcado por el incremento en los precios de los derechos de CO 2 y del gas, a los que se ha unido el incremento de la demanda por las altas temperaturas y una menor contribución de las renovables, especialmente la eólica por

la ausencia de viento.



En concreto, los derechos de emisión de CO 2 se han encarecido y rozan los 56 euros por tonelada en lo que va de agosto, cuando a principios de año cotizaban en torno a los 33 euros. Mientras, el precio del gas natural se sitúa en torno a los 47 euros por MWh, según datos de Mibgas.



El precio de la energía tiene un peso cercano en la factura de en torno al 24%, mientras que alrededor del 50-55% corresponde a los peajes -el coste de las redes de transporte y distribución- y cargos -los costes asociados al fomento de las renovables, a las extrapeninsulares y las anualidades del déficit de tarifa- y el resto, a impuestos.



Las oscilaciones en el precio diario afectan a los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC), algo más de 10 millones, mientras que están exentos los que están en el mercado libre -unos 17 millones-, ya que cuentan con un precio pactado con su compañía.



Según indicaron a Europa Press expertos del sector, el 88% del consumo eléctrico de España no está expuesto a la volatilidad del precio del mercado spot, al tener contratos con precios fijos, viéndose así expuestos a ella los clientes acogidos al PVPC.

Agosto, la factura "más cara de la historia"

De hecho, la factura de la luz de un usuario medio en agosto será "la más cara de la historia", con un encarecimiento en la primera quincena del 43,7% con respecto al mismo periodo del año pasado, según datos de Facua-Consumidores en Acción.

Hasta la fecha, los cinco recibos más elevados han sido los 88,66 euros del primer trimestre de 2012 (con el IVA al 18%), los 87,81 euros de enero de 2017, los 85,34 de julio de 2021, los 83,55 euros de septiembre de 2018 y los 82,13 euros de mayo de 2021 -en todos los casos con el IVA al 21%-, según datos de la asociación.

Con las tarifas aplicadas del 1 al 15 de agosto, el usuario medio pagará 27,85 euros más que en agosto de 2020, cuando la factura se situó en 63,77 euros. La bajada del IVA al 10% hasta diciembre mientras el precio medio del megavatio hora esté por encima de los 45 euros amortigua la subida en 9,16 euros. Si se siguiera aplicando el 21%, el recibo habría alcanzado los 100,78 euros.