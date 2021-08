No es tarde para empezar a cambiar. Las proptech son la palanca necesaria para la transformación digital del sector inmobiliario y un acelerador de la innovación en un sector tan tradicional como este. A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos como fintech y banca, las proptech no son percibidas como una amenaza, sino como una potente ayuda para el sector inmobiliario. Pero son aún muy desconocidas. España, sin embargo, no puede permitirse vivir sin ellas.

El ecosistema proptech incluye desde la financiación, la agregación de oferta inmobiliaria, el canal de venta con realidad virtual, la gestión de edificios o hasta el Tik Tok; incorpora IoT, big data, realidad virtual o aumentada, etc.

El futuro que ya está aquí. El mundo de los smartbuildings tiene unas espectaculares proyecciones de crecimiento: según el Fortune Business Insights se espera una aceleración desde los 68.000 millones de dólares de 2021 hasta los 265.000 de 2028, con una tasa de crecimiento anual estimado de casi el 22%. Este impulso tiene un triple origen: el nuevo foco poscrisis sanitaria en la salud y la concienciación sobre la necesidad de actuación sobre el cambio climático junto con la transformación digital y la necesidad de generación de eficiencias en costes.

1. Sostenibilidad y digitalización inmobiliaria son dos caras de la misma moneda. Es habitual escuchar hablar de sostenibilidad y digitalización como si fueran dos hechos diferenciados. Todo lo contrario, las proptech canalizan las tecnologías disruptivas permitiendo hacer lo impensable hasta hace bien poco. Conocer en tiempo real los ocupantes de un edificio y su ubicación, combinar esta información con los consumos energéticos de la empresa y así tomar decisiones inmediatas para reducir la huella climática, a la vez que se optimizan los costes de la empresa. Durante la pandemia, en Londres, a pesar del confinamiento, el consumo energético no se redujo drásticamente puesto que los tradicionales sistemas de gestión de edificios no están preparados para esto.

2. En el acrónimo ESG del sector inmobiliario, la letra s de social y de salud gana peso. El modelo proptech favorece medir, de nuevo, en tiempo real, la calidad del aire que respiramos, más allá del tradicional binomio temperatura-humedad, incorporando variables como el CO2, las dañinas partículas de polvo o los compuestos orgánicos volátiles. Esta medición permite automatizar las alertas a los sistemas de gestión de los edificios e informar a los departamentos de recursos humanos, riesgos laborales o control de accesos, así como activar los sistemas de ventilación. También te permite contárselo en tiempo real a tus empleados y clientes. No solo se previene la expansión de los virus sino que, con la combinación adecuada, se consiguen mejoras de la productividad y reducir el absentismo; por el contrario un elevado CO2 puede reducir un 11% las capacidades cognitivas. La revolución de la calidad del aire interior ha sido calificada por The Economist en su edición de mayo, como una revolución en la salud de las personas equivalente a la que supuso en el siglo XIX el alcantarillado de las ciudades.

3. Un empleado transformado que pide una nueva forma de relacionarse con su trabajo: employer branding. Al ser preguntados por la vuelta a la oficina, el 83% de los directivos declaran que están deseando que sus empleados vuelvan; sin embargo, solo el 10% tiene ganas de volver. Es un gap significativo que, en EEUU constituye uno de los motivos que se esconde detrás de lo que se ha llamado la Gran Renuncia: profesionales que dimiten voluntariamente de su trabajo.

El consumidor postpandémico es tremendamente diferente: hay múltiples estudios que atestiguan que este consumidor es mucho más digital, está hiperconectado y además tiene una mayor concienciación medioambiental. ¿Por qué pensamos que cuando actúa en su faceta de empleado, todo esto queda atrás y se siente cómodo en un entorno de soluciones analógicas siglo XX como los cuotas de vuelta de personas a la oficina y sin saber si la calidad del aire que respira es la adecuada? Un reto para el employer branding

4. La sostenibilidad inmobiliaria es rentable. Las proptech pueden dar respuesta a las necesidades de los clientes como, por ejemplo, implantar el modelo híbrido de trabajo. ¡Cuantísimas empresas están hoy en día en España rompiéndose la cabeza para ver cómo lo implementan! Un modelo de siglo XX se apalancaría en el control de las entradas en el sentido más tradicional, un modelo digital apuesta por un hot desking en tiempo real y con datos (ya saben, el nuevo petróleo). Con precios de zonas prime de Madrid, hablamos de ROIs del 1200% (sí, ¡no es una errata!).

Con datos del Banco Mundial, los edificios verdes tienen un 23% más de ocupación, reciben un 8% más de rentas y su valor en venta es un 31% superior a un edificio marrón.

5. El sector inmobiliario está sujeto a un alto riesgo de obsolescencia tecnológica. La demanda del consumidor ha migrado hacia la sostenibilidad: en el mercado residencial, en el de oficinas y en la logística.En el sector inmobiliario estamos en plena evolución, desde los edificios verdes a los edificios saludables, la diferencia es clara. Los primeros atienden a una construcción con pautas verdes, mientras que los edificios saludables tienen también en cuenta a los usuarios de los mismos: propietarios, gestores, inquilinos. La regulación también dará un fuerte empuje a estos avances, por lo que cada vez más, el sector inmobiliario aumenta su riesgo de obsolescencia tecnológica.

Las proptech son la ayuda para los grandes propietarios de carteras de inmuebles, para las empresas en sus sedes corporativas, para las constructoras en sus proyectos hacia una transición rápida y eficiente. Todavía no es tarde para reaccionar. La reconstrucción pospandémica europea se articula en estos dos conceptos: sostenibilidad y digitalización.

Susana Quintás es Consejera Asesora para Metrikus-Iberia