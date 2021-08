Julián Pascual (B&H) “En lugar de hacer cábalas con el Covid, es mejor elegir buenas empresas"

Julián Pascual preside esta pequeña gestora, con sede en Valencia, que defiende el estilo de gestión value que sigue Warren Buffett. Es crítico con las trabas que ponen los grandes bancos para impedir la contratación de fondos de terceros y cauto respecto al tirón de la sostenibilidad. Buy & Hold nació hace cuatro años gestionando 130 millones y actualmente superan los 230 millones.

Registrados ya sus tres fondos en Luxemburgo, ¿están consiguiendo sus objetivos?

Terminamos el proceso a finales de año y, en una segunda fase, vamos a subordinar los tres fondos españoles a los luxemburgueses para que los clientes puedan invertir en la misma cartera sea desde donde sea. Como esperábamos, esto nos permite la distribución con mucha más facilidad y estamos notando que ha mejorado la entrada de ingresos. Es un mercado muy competitivo. Los grandes operadores que controlan la distribución de banca privada en España, que son los bancos tradicionales, de repente, son tus competidores y hacen todo lo posible para que no puedan contratarte, pero poco a poco vamos avanzando y gracias al tema de Luxemburgo los fondos están disponibles en las plataformas.

El problema de la distribución es una de las desventajas de ser una gestora independiente. ¿También tiene ventajas?

La principal ventaja es que dependes en gran medida de la calidad de tus productos. Nosotros tenemos un fondo de renta fija, uno mixto y otro de renta variable. Si no damos rentabilidades excelentes, no tenemos futuro. En una gestora grande la distribución es más fácil; por el contrario, no se da tanta importancia al producto, y si medimos la calidad como rentabilidad, deja un poco que desear.

¿Se consideran una gestora value?

Sí, lo que pasa es que ese término está tan prostituido, con tantas interpretaciones, que hay que explicarlo de forma matizada. En España tenemos tendencia a interpretarlo como deep value o value de Benjamin Graham, que es comprar activos extremadamente baratos. Sin embargo, en los mercados anglosajones la gestión del value tiene un sentido más amplio y, generalmente, se interpreta como la compra de activos de calidad a un precio razonable. Este matiz es importante, porque no es lo mismo comprar una cosa muy barata que comprar una cosa muy buena a un precio razonable. Nosotros, claramente, nos inclinamos por la segunda opción. Nos consideramos seguidores de Warren Buffett, el inversor value por excelencia, que compra empresas que no son muy baratas, son compañías buenas a un precio razonable.

¿Ese es el tipo de empresas que tienen en sus fondos?

Somos inversores de Facebook y Google desde hace varios años y, recientemente, hemos aumentado la posición en ambas empresas. Aunque no están exentas de riesgos y tienen claramente el foco regulatorio actualmente encima, son negocios que han demostrado una fortaleza tremenda, no paran de ganar cuota de mercado y de crecer por encima del resto de compañías. En la primera mitad de este año los crecimientos de ventas están cerca del 50% y los beneficios casi se han duplicado. Posiblemente en la segunda mitad del año estos crecimientos se van a desacelerar un poco, pero estamos todavía optimistas.

¿No tiene miedo a que pueda haber una burbuja de precios?

No me parece que estén nada caras empresas como Facebook y Google, que cotizan a 20 veces los beneficios de 2022 y con ganancias que actualmente están creciendo a tasas del 100%. Pasa muchas veces que en las plataformas sociales o medios de comunicación se repiten mantras del tipo “es que las FAANG están muy caras”, pero no significa que sea verdad.

¿Qué otros sectores son relevantes en la cartera?

Tenemos bastante peso en algunas empresas relacionadas con el turismo que tienen posiciones muy dominantes, por ejemplo, Amadeus o Booking. También está en cartera Wizz Air, que es una low cost de aviación que hemos mantenido durante toda la crisis y con la que hemos sufrido un poco. Pero se estima que va a triplicar su cuota de mercado en el sector europeo de la aviación del 3% al 9% en 2023 o 2024, ya que tiene un modelo de costes mucho más competitivo que otras empresas del ramo. Además, tenemos algunas compañías de medios de pago como puede ser American Express, que también ha sufrido bastante con la crisis pero que pensamos que se va a beneficiar con la recuperación de los viajes.

¿Qué presencia tienen las compañías españolas en sus fondos?

Tenemos solamente dos, que son Amadeus y Vidrala. Pero tener dos compañías en una cartera compuesta por 30 valores es, más o menos, el peso que significa España dentro del mercado global.

En renta fija sí que tienen más posiciones en activos españoles: Abanca, Cajamar, Cellnex...

La estrategia es distinta. Para ganar dinero como accionista es muy importante que todo vaya muy bien, porque eres el último en cobrar. Por lo tanto, la estrategia como accionista es comprar empresas que sean muy buenas, quedarnos quietos y que el viento juegue a nuestro favor. Es decir hacemos honor a nuestro nombre Buy & Hold (comprar y mantener). En renta fija, en cambio, el tiempo no juega a tu favor, y aunque las cosas vayan muy bien en la empresa no te van a pagar más intereses. En ese sentido, el análisis es más simple, solamente consiste en ver que tengan una calidad suficiente para no quebrar.

¿Dan por superada la crisis?

Esta crisis es fundamentalmente sanitaria. ¿Hay alguien en el mundo que me pueda decir si va a haber una nueva variante del Covid que nos pueda afectar? No. Como eso es totalmente incontrolable, es mejor no perder tiempo en hacer cábalas mentales sobre lo que puede pasar con el Covid y seguir seleccionando buenas empresas. Si se recrudece la crisis sanitaria y la selección que he hecho ha sido buena, me defenderé mejor que si hago un análisis malo y se soluciona dentro de seis meses. Pasa lo mismo con la inflación. No sabemos qué va a pasar, si se va a descontrolar o será solo coyuntural, así que en lugar de estar dándole vueltas, lo que intento es construir una cartera que en cualquier escenario lo vaya a hacer bien.

¿Tienen en mente lanzar algún otro fondo de inversión? ¿Quizás alguno relacionado con la ISR?

Sabemos que está muy de moda y que si lanzamos un fondo específico tendría mucho tirón, pero pensamos que es mejor hacer una gestión sencilla, simplificar la gama de productos ,y lo que debemos hacer es integrar todos los criterios de sostenibilidad en la gestión de los fondos que ya tenemos.

¿Eso no se hace ya?

Sí; de hecho, en Luxemburgo estamos obligados a aplicarlos y tenemos que contratar servicios que nos evalúan las carteras, pero el mundo de la sostenibilidad no es tan sencillo como la gente cree. Es un área cualitativa donde la discrepancia de criterios es tremenda. Seamos un poco críticos con el tema de la sostenibilidad y apliquemos el sentido común. No compremos empresas que hacen trabajo infantil, incumplen normativas, blanqueo de capitales, etc., pero entre el rojo y el blanco absoluto hay una gama de grises difícil de valorar. Es un tema complejo. Sin duda lo intentamos incorporar a nuestros fondos, pero no nos convirtamos en los talibanes de la sostenibilidad.