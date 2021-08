Actiu, impulsores del ‘cool working’ en los espacios de trabajo

Una pequeña localidad rodeada por montañas en el interior de la provincia de Alicante. Es la década de los setenta y un joven veinteañero llamado Vicente Berbegal se pasa aquí los días fabricando mobiliario doméstico en talleres alquilados. Su empresa, Creaciones Berbegal, es una de tantas que intentan abrirse camino en el entorno competitivo de Castalla, tierra de expertos artesanos, ebanistas, carpinteros y fabricantes de juguetes (la zona fue conocida en el siglo XX como el valle del juguete por su gran concentración de industrias de este sector).

Por entonces, en España soplaban aires de cambio y, ante la creciente apertura tecnológica que vivía el país, Vicente Berbegal –descrito por quienes le conocen como un creador infatigable, visionario y curioso de nacimiento–, se dio cuenta de que tenía que crear un mueble auxiliar que fuera ágil y flexible para instalar el televisor, un aparato que a partir de esa época pasaría a coronar de manera masiva los salones de los hogares españoles y que, al principio, la gente colocaba sobre una mesa cualquiera o una silla o, incluso, el suelo.

La apuesta fue un éxito y unos años más tarde, cuando el ordenador personal hizo su entrada en España, Vicente Berbegal volvió a ser pionero: diseñó un mueble que encajaba tanto en el entorno doméstico como en el laboral y que, además, permitía colocar todos los componentes del PC en una única estructura.

Aquello fue un punto de inflexión que recondujo la actividad de la empresa hacia la especialización en la fabricación de mobiliario de oficina, lanzándola en una carrera permanente por estar siempre en la frontera de la innovación.

La firma ha recibido premios de renombre como el Nacional de Diseño

Hoy, 52 años más tarde desde que echara a rodar, la antigua Creaciones Berbegal y actual Actiu –este último es el nombre de la compañía desde 1995– es una de las marcas líderes de España en diseño y fabricación de espacios de trabajo, con una importante presencia internacional que abarca casi 90 países.

El cielo parece ser el límite: la empresa igual diseña las oficinas de Google en Chile o de Hubspot en Alemania, que el edificio de la delegación de la Cruz Roja Española en Alicante, las oficinas de SL Bigen en Corea del Sur, la sede del banco más importante de Rusia –el Sberbank–, los estudios de Fox Sports en Ciudad de México o el Porsche Experience Centre Building de Shanghái.

Premios

Sus creaciones le han valido importantes distinciones nacionales como el Premio Nacional de Diseño, y extranjeras, como los Red Dot, Design Preis, FX, Premios Delta, If Design o The Best of NeoCon, entre otros. Y como colofón a ese extraordinario viaje que empezó en un pequeño taller de Castalla hace más de medio siglo, Vicente Berbegal recibió en 2017 el galardón al mejor empresario europeo del año en los European Business Awards (EBA).

El actual CEO de Actiu, Joaquín Berbegal, resume así la trayectoria de la empresa: “Hemos realizado un gran recorrido y, sin embargo, hemos sabido mantenernos fieles a nuestra esencia”. Y añade a continuación: “En este sentido, queremos ser una empresa muy versátil y ágil, que tenga reconocimiento internacional a la vez que nos preocupa nuestro entorno. Nos sentimos muy orgullosos de decir de dónde somos y eso lo trasladamos por todo el mundo”.

La cifra Planta de producción. 90% de la producción de la empresa es local. Mantener su base de operaciones en Castalla le permite a Actiu controlar sus procesos productivos sin tener que depender del exterior.

Otro de los momentos más determinantes de la empresa tuvo lugar en 2008. Joaquín Berbegal señala que ese año, en plena crisis económica, mientras otras empresas deslocalizaban su producción a Asia para reducir costes, “Actiu apostó por su tierra e invirtió en unas nuevas instalaciones que nos permitieran centralizar toda nuestra producción, logística y gestión: el Parque Tecnológico Actiu en Castalla. Unas instalaciones que son referente en responsabilidad medioambiental y uso de energías limpias”.

A la vez, la empresa decidió dar en ese momento otro paso adelante: transformarían –una vez más– su modelo de negocio para adaptarse a los nuevos tiempos. “Pasamos de vender muebles a diseñar proyectos dentro de un concepto que llamamos cool working”, dice la consejera y directora de reputación de marca de Actiu, Soledat Berbegal.

Este concepto, explica a modo de esbozo, está orientado a la creación de mobiliario para los nuevos espacios de transformación cultural en las empresas, de forma sostenible, saludable y flexible, y tiene por objetivo mejorar la productividad y la satisfacción de los empleados. “Esta es nuestra propuesta de valor”, dice Soledat Berbegal.

Con el nuevo modelo de negocio, Actiu también empezó a ensanchar su ámbito de acción. “Nuestro principal esfuerzo se dirige al campo corporativo –afirma Joaquín Berberal–. Sin embargo, toda nuestra experiencia la estamos aplicando también a otros sectores como hospitality, sanidad y el de la educación”.

Joaquín Berbegal, CEO de Actiu.

Para muestra, un botón… o dos: en esta nueva etapa, Actiu ha dotado de mobiliario a instituciones como la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (Esade), o centros sanitarios como el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. “Tenemos también otro proyecto muy ambicioso para el home office”, sostiene Joaquín Berbegal.

Espacios inteligentes

Hace unos meses, la empresa lanzó su nueva creación: Gaia. Se trata de una plataforma IoT que “sensoriza” el lugar de trabajo para poder monitorear parámetros como la temperatura, la humedad, la luz, el sonido, los niveles de dióxido de carbono y las partículas en el aire. “Además, desde el punto de vista del usuario del espacio, Gaia cuenta con una aplicación móvil que permite buscar, reservar y valorar espacios y servicios disponibles, reportar incidencias, recibir contenidos y gestionar las alertas. Todo ello empleando su propia infraestructura de comunicación, garantizando el anonimato, así como la máxima seguridad en el tratamiento de datos”, afirma Berbegal.

Proyectos como este intentan reflejar la filosofía de la empresa. “Nuestro objetivo siempre ha sido poner el bienestar de las personas en el centro de toda nuestra actividad. Que nuestro esfuerzo vaya dirigido a mejorar la vida de las personas, diseñando y equipando ambientes de trabajo confortables y eficientes”, sostiene el CEO.

La empresa en cifras Sala de reuniones amueblada con productos de la compañía. Facturación. Actiu cerró el año 2019 con una facturación superior a los 90 millones de euros, de los que el 50% se generaron en ventas en el mercado exterior. En 2020 esa cifra descendió a los 65 millones a causa de la pandemia. Pero el primer trimestre de 2021 ha dejado un incremento de en torno al 25% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Empleo e I+D. La empresa cuenta con 370 empleados y reinvierte un 5% de su facturación en I+D. Tiene showrooms (oficinas que funcionan también como espacios expositivos) en lugares como Londres, Miami, París, Sidney, Düsseldorf y Lisboa. Durante la pandemia evitó hacer un ERTE y lanzó su propio ecommerce, Actiu.store, con el objetivo de ofrecer soluciones ergonómicas para los espacios de trabajo en casa.