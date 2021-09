Todo lo que tiene que saber para instalar placas solares en casa

La protección del planeta y las energías renovables tienen cada vez más protagonismo en nuestras vidas. Quién más que menos y, sobre todo este verano con la factura de la luz al alza, ha pensado en algún momento que la transición energética habrá que hacerla antes de lo que pensábamos también en nuestros hogares.

Pero, ¿por dónde empezar?, ¿cuánto nos costaría?, ¿qué sistema sería el más adecuado para nosotros? Son algunas de las preguntas que, sin duda, nos hemos hecho cuando pensamos en energías renovables.

Las placas solares fotovoltaicas se han convertido en un comodín por su gran versatilidad de usos, tanto para la industria como para los hogares, y como energía alternativa que ayuda a reducir la huella de carbono.

Antes de tomar una decisión lo mejor es informarse, saber qué necesita y seguir paso a paso los consejos de una guía para instalar placas solares.

Esta renovable tiene una gran versatilidad de usos para hogares e industria y es cero contaminante

Lo primero que tendrá que hacer es familiarizarse con el funcionamiento, cómo las placas transforman la energía solar en energía eléctrica, los tipos de paneles que existen –monocristalinos, policristalinos o amorfas– y su grado de eficiencia; qué fabricante elegir y por qué o qué potencia y rendimiento necesita o cuántas placas y de que dimensiones le conviene elegir.

Ventajas

Una vez realizada esta primera incursión sobre las placas solares tendrá que profundizar un poco más y comprobar cuál se ajusta a las necesidades de su hogar, pedir un presupuesto y proceder a la instalación.

Las ventajas que le reportará van mucho más allá del ahorro en la factura de la luz, a pesar de que el desembolso es importante. Entre otros beneficios sepa que es una energía verde. Los paneles solares no generan emisiones de CO 2 , por lo que casi no contaminan y tienen un impacto muy reducido sobre el medio ambiente; es una opción segura. La energía solar, al contrario que otras fuentes como la nuclear, es de las más seguras, por lo que no hay ningún peligro en su utilización.

Una tercera ventaja sería su beneficio económico. Las placas solares producen energía de manera gratuita e ilimitada, ajena a la variación de precios, reduciendo así los gastos de la factura energética y, por último, pero nada desdeñable, está su ventaja fiscal. El Estado fomenta la instalación de dichas placas otorgando subvenciones y una fiscalidad favorable para quienes deciden instalarlas.

En cuanto al coste, depende de varios factores, pero para hacerse una idea sepa que el precio de la instalación en una casa unifamiliar ronda los 10.000 euros todo incluido. Las empresas del sector coinciden en que cuantos más paneles se instalen, el precio por unidad se reduce proporcionalmente.