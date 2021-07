Calviño “La reforma laboral debe europeizar el mercado de trabajo y limitar el contrato temporal”

El frente empresarial: De Plus Ultra a Naturgy

El fondo de la SEPI. La relativamente baja demanda de ayuda a los fondos de recapitalización de grandes empresas, que gestiona la SEPI, y pymes, que lleva Cofides, no ha sorprendido a Nadia Calviño. La vicepresidenta económica recuerda que se trata de “instrumentos de último recurso”, a los que en muchos casos se hace innecesario llegar gracias a otras ayudas como los avales del ICO. En todo caso, Calviño asegura que todas las peticiones conllevan un “análisis cuidadoso” que “garantiza la igualdad de trato entre todas las empresas”, incluyendo el polémico caso del préstamo a la aerolínea Plus Ultra, en vilo por orden judicial. “Cumpliremos las sentencias judiciales, pero no prejuzgaría”, pide, defendiendo que “de acuerdo con todos los informes que obran en el expediente, reunía los requisitos para el crédito”.

La OPA de IFM. En cuanto a la decisión pendiente del Ejecutivo sobre la OPA del fondo australiano IFM sobre Naturgy, Nadia Calviño se limita a decir que “el Gobierno decidirá en tiempo y forma”. “La empresa no está paralizada, como demuestra el hecho de que ha presentado plan estratégico”, aduce.