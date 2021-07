La cultura pide auxilio asfixiada por la pandemia

Los profesionales que trabajan en las verbenas, el circo y la danza tampoco escapan de los precariedad que caracteriza al sector. Los tres comparten el diagnóstico: no hay ayudas, existen pocas o nulas contrataciones y desconfían de una recuperación que va a ser lenta.

Desde la Federación estatal de compañías y empresas de danza (Feced), Raquel Madrid, miembro de la junta directiva, confiesa que se encuentran “muy dañados”. Denuncia que “ya no hay ayudas” y desconfía de la recuperación: “La crisis continuará y sobreviviremos como siempre”.

“Solo está trabajando un 5%” de las orquestas”, calcula Chema Cantón, presidente de la coordinadora estatal de verbenas y espectáculos (CEVE). “No hay contrataciones por parte de los ayuntamiento. Las fiestas se están celebrando sin nuestra música”. No hay datos oficiales sobre este sector, pero su empresa puede servir de ejemplo. En 2019 tenía 32 empleados y actuaciones. Ahora no tiene ni una cosa ni la otra. Cantón señala también la falta de ayudas y cree que no volverán a actuar hasta 2022.

La coordinadora de CircoRed, la Federación de asociaciones de profesionales de Circo de España, Rosa Colell, asegura que “estamos intentando recuperar el circuito”, aunque “hay muchas compañías sin trabajo”. En 2021 se quiere recuperar la programación suspendida en 2020. Cree que la recuperación “será lenta” para las 650 compañías “por la falta de claridad en las ayudas directas”.