Kaudal, mecenas por amor a la tecnología

Los fondos europeos son una bocanada de aire para la I+D, pero para completar el dinero público hace falta la contribución del capital privado. El Mecenazgo Tecnológico es una fórmula de inversión que canaliza financiación privada hacia empresas de investigación, desarrollo e innovación, a partir de una estructuración basada en los incentivos o deducciones fiscales aplicables a los proyectos de I+D+i. La fintech Kaudal lanzó en marzo de este año un programa privado de convocatorias llamado Orbita.k con el objetivo de identificar proyectos de I+D+i e impulsarlos a través del Mecenazgo Tecnológico.

Aunque España es la quinta economía europea, su inversión en I+D respecto al PIB se sitúa en la zona media-baja de los 27 Estados miembros de la UE. En 2019, el 49,1% del gasto en investigación y desarrollo fue financiado por las propias empresas de I+D+i.

El Mecenazgo Tecnológico se basa en los incentivos o deducciones fiscales aplicables a los proyectos de investigación y desarrollo (I+D) e innovación tecnológica (IT). Es una vía de financiación no dilutiva, sin avales y sin costes, que no genera deuda y permite a la empresa e investigadores dotar de recursos su actividad, nutrir sus equipos y digitalizar sus procesos, y, en definitiva, llevar sus proyectos al siguiente nivel. Los inversores o Mecenas son empresas que quieren invertir en investigación, desarrollo e innovación y proyectos con una marcada RSC (responsabilidad social corporativa). Este instrumento les permite hacerlo y beneficiarse, de la misma forma, de los incentivos fiscales derivados de esta inversión.

El volumen total de la iniciativa es de 200 millones de euros

Orbita.k es un programa de Mecenazgo Tecnológico dirigido a empresas, principalmente pymes y startups y entidades privadas de I+D+i, que identifica propuestas de investigación e innovación de impacto social para impulsarlas. Ofrece el acompañamiento de un equipo experto en la estructuración de proyectos, formado por científicos, tecnólogos, ingenieros, abogados y economistas. Su objetivo es contribuir al crecimiento sostenido y sostenible del ecosistema investigador en España y a la recuperación económica y social.

Cualquier empresa, centro tecnológico y entidad investigadora privada española que desarrolle actividades de I+D y/o IT y cuente con una propuesta innovadora puede participar. Además, puede operar en cualquier sector: industria digital, agroalimentario, biotecnología, construcción, energía, aeroespacial, finanzas, industria, medio ambiente, movilidad y transporte, salud, telecomunicaciones, etcétera.

El valor mínimo del proyecto debe ser de 250.000 euros, para proyectos de I+D, y 400.000, para proyectos de IT. El volumen de financiación total disponible es de 200 millones de euros. Investigar es más fácil si se tienen los apoyos adecuados.